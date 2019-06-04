Проти Юри Єнакіївського закрили справу

Юрій Іванющенко

Прокуратура Одеської області у квітні закрила кримінальне провадження проти близької до збіглого президенту Віктору Януковичу колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенко (Юра Єнакіївський), який перебуває в розшуку. Про це пише LB.ua з посиланням на постанови прокуратури.

Колишнього народного депутата підозрювали у розтраті близько 600

млн грн державних коштів, виділених в рамках кіотського протоколу на

утеплення об’єктів соціальної сфери у Луганській області.

Однак у 2015-2016 роках суди всіх інстанцій ухвалили рішення

на користь компанії Іванющенка «Карпатыбудинвест», ухваливши, що роботи були

виконані належним чином. На початку квітня поточного року Київський

апеляційний суд зобов’язав прокурорів зняти підозру з Іванющенком у зв’язку з

відсутністю складу злочину.











Другий епізод, який розслідувала прокуратура, стосується

заволодіння часток у статутному фонді ТОВ «Промринок» (ринок «7-й кілометр» в

Одесі). Його підозрювали за статтями про вимагання та підробці документів. Як

спільників Іванющенко в цій справі розглядали його бізнес-партнера Івана Аврамова

і екс-директора ринку Олега Греся. Слідчі не змогли довести провину

Іванющенко і закрили справу.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Іванющенко намагається розморозити свої рахунки і нерухомість в Швейцарії.