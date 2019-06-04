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Яременко: Невелике кадрове рішення на Банковій теоретично може стати причиною великих політичних проблем

04.06.2019

Пару днів тому мені вже довелося звернути увагу на те, що практично усі політичні рішення президента Зеленського (як і українського парламенту, і уряду) необхідно розглядати одночасно і у внутрішньому, і у зовнішньому вимірах (через значно залежність України від іноземних партнерів – необхідно прораховувати їх можливу реакцію).

Виявляється, проблеми можуть бути не лише з політичними, але і з кадровими рішеннями.

Здавалось бі бездоганне рішення призначити прес-секретарем президента журналістку Юлію Мендель викликало негативний резонанс у США.

Повідомлялось, що Юлія Мендель співпрацювала як фрілансер з світовим друкованим лідером газетою «The New York Times».

Дізнавшись про призначення Юлії на посаду в українській владі, представники газети заявили, що якби були поінформовані про її участь у конкурсі на посаду прес-секретаря українського президента, то або розірвали б з нею співробітництво, або, цілком точно, не давали б їй редакційних завдань. Мова йде про конфлікт інтересів.

З одного боку, у редакторів Нью-Йорк Таймс немає претензій до достовірності і об»єктивності двох матеріалів Юлії Мендель, що були опубліковані в період її участі в конкурсі. З іншого боку, висвітлювати політичні події в Україні з позиції людини, яка намагається стати членом певної політичної команди, – це таки конфлікт інтересів.

Не знаю, чи порушила Юлія Мендель якісь пункти контракту з газетою? Незрозуміло також, чи брала вона на себе юридичні зобов’язання інформувати про подібні обставини свого життя як участь у конкурсі на посади в системі влади? Альо такі стандарти цивілізованого правового суспільства – конфлікт інтересів недопустимий, оскільки ставити під сумнів мотиви особини, її неупередженість і об»єктивність.

Проблема була б не такою гострою, якби 1 травня ц.р. у співавторстві з іншим журналістом Юлія Мендель не опублікувала статтю, в якій колишній віце-президент США Джо Байден звинувачується в конфлікті інтересів під час спроб звільнення генпрокурора Пшонки.

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Ця публікація стала резонансною. Власне, вона позначила основну лінію критики Джо Байдена в ході наступної президентської кампанії в США. Звичайно, це не могло сподобатися Демократичній партії США.

Аж ось, вже за місяць після появи цієї статті, одна з авторок і сама виявляється втягнута у скандал з конфліктом інтересів.

І таким чином, Україна знову виявляється втягнута у неприпустимий та загрозливий спосіб у внутрішню політику і президентські вибори в США. Втягнута в якості розмінної монети у протистоянні між республіканцями і демократами, яке обіцяє бути дуже гарячим.

Невелике кадрове рішення на Банковій теоретично може стати причиною великих політичних проблем.

І ця проблема сама по собі не розсмокчеться.

 

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