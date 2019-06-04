Яременко: Невелике кадрове рішення на Банковій теоретично може стати причиною великих політичних проблем

Пару днів тому мені вже довелося звернути увагу на те, що практично усі політичні рішення президента Зеленського (як і українського парламенту, і уряду) необхідно розглядати одночасно і у внутрішньому, і у зовнішньому вимірах (через значно залежність України від іноземних партнерів – необхідно прораховувати їх можливу реакцію).

Виявляється, проблеми можуть бути не лише з політичними, але і з кадровими рішеннями.

Здавалось бі бездоганне рішення призначити прес-секретарем президента журналістку Юлію Мендель викликало негативний резонанс у США.

Повідомлялось, що Юлія Мендель співпрацювала як фрілансер з світовим друкованим лідером газетою «The New York Times».

Дізнавшись про призначення Юлії на посаду в українській владі, представники газети заявили, що якби були поінформовані про її участь у конкурсі на посаду прес-секретаря українського президента, то або розірвали б з нею співробітництво, або, цілком точно, не давали б їй редакційних завдань. Мова йде про конфлікт інтересів.

З одного боку, у редакторів Нью-Йорк Таймс немає претензій до достовірності і об»єктивності двох матеріалів Юлії Мендель, що були опубліковані в період її участі в конкурсі. З іншого боку, висвітлювати політичні події в Україні з позиції людини, яка намагається стати членом певної політичної команди, – це таки конфлікт інтересів.

Не знаю, чи порушила Юлія Мендель якісь пункти контракту з газетою? Незрозуміло також, чи брала вона на себе юридичні зобов’язання інформувати про подібні обставини свого життя як участь у конкурсі на посади в системі влади? Альо такі стандарти цивілізованого правового суспільства – конфлікт інтересів недопустимий, оскільки ставити під сумнів мотиви особини, її неупередженість і об»єктивність.

Проблема була б не такою гострою, якби 1 травня ц.р. у співавторстві з іншим журналістом Юлія Мендель не опублікувала статтю, в якій колишній віце-президент США Джо Байден звинувачується в конфлікті інтересів під час спроб звільнення генпрокурора Пшонки.

Ця публікація стала резонансною. Власне, вона позначила основну лінію критики Джо Байдена в ході наступної президентської кампанії в США. Звичайно, це не могло сподобатися Демократичній партії США.

Аж ось, вже за місяць після появи цієї статті, одна з авторок і сама виявляється втягнута у скандал з конфліктом інтересів.

І таким чином, Україна знову виявляється втягнута у неприпустимий та загрозливий спосіб у внутрішню політику і президентські вибори в США. Втягнута в якості розмінної монети у протистоянні між республіканцями і демократами, яке обіцяє бути дуже гарячим.

Невелике кадрове рішення на Банковій теоретично може стати причиною великих політичних проблем.

І ця проблема сама по собі не розсмокчеться.