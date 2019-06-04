Протести в Лондоні Трамп вважає “фейками”

Попри повідомлення американських і британських ЗМІ про тисячні демонстрації протестів під час візиту американського лідера до Лондона, сам Дональд Трамп заявив, що так і не побачив протестувальників за винятком невеликої групи.

Про це він заявив у вівторок, під час спільної прес-конференції з британським прем’єр-міністром Терезою Мей, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Коли ми (вчора – ред.) виїхали від прем’єр-міністра, королеви, королівської родини, на вулиці вийшли тисячі людей, які вітали нас. І навіть коли ми під’їжджали сьогодні, там також були тисячі людей, які аплодували”, – зауважив глава Білого дому.

У цьому контексті він підкреслив, що побачив величезний дух підтримки і любов серед людей, які тримали американські і британські прапорці.

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Трамп також додав, що “так і не помітив жодних протестів”, про які писали ЗМІ, за винятком невеличкої групи. “Я побачив маленький протест сьогодні, дуже маленький. Тож, було багато фейкових новин”, – зауважив президент США.

Тим часом, ЗМІ повідомляють про масові скупчення людей на вулицях Лондона, які вийшли, щоби висловити незгоду з політикою президента Трампа. Зокрема, американський телеканал NBC News повідомив про “десятки тисяч протестувальників” у британській столиці, і це лише один із найбільших з понад десяти протестів під час нинішнього візиту Трампа. Для того, щоб їх було помітно, люди надули величезну фігуру Дональда Трампа й підняли її в небо над Парламентською площею в Лондоні.

Як повідомляв Укрінформ, президент США з понеділка по середу перебуває з державним візитом у Великій Британії.

Джерело: Укрінформ

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