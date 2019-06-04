У Києві п’яний поліцейський погрожував пістолетом подружній парі

У Києві п’яний поліцейський погрожував сімейній парі пістолетом. Інцидент стався у вівторок вранці, 4 червня, у Солом’янському районі столиці.

Про це розповів потерпілий Євген Гриценко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, він разом з дружиною і собакою вийшли з дому. В цей же час біля будинку пиячила компанія, де також знаходилась собака без повідка.

Євген написав, що чужа собака почала бігти до них і його дружина попросила зупинити її. Господиня підійшла і забрала собаку. Однак, слідом за парою почав йти чоловік з цієї ж компанії, і обурюватися з цього приводу.

Після розмови з ним, підозрюваний дістав пістолет, направив у бік подружжя, і запитав: «Конфлікт вичерпано?».

На місце інциденту викликали поліцію, яка встановила, що нетверезий чоловік з пістолетом – їх колега, а зброя виявилася бойовим.