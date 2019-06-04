Дмитро Андрієвський: як набивалися кишені грошима з бюджету Києва. Частина 1

Питання до українських корупціонерів викликають не розмір, а походження їх незліченних багатств.



Адже навіть коли вони займалися формально легальним бізнесом, то не могли втриматися від махінацій і прямого порушення закону. Як стало відомо порталу “Акценти”, подібні питання одного дня будуть задані і Дмитру Андрієвському, що ховається за маскою патріота й мецената. І не тільки про те, як він набивав свої кишені грошима з бюджету Києва і ділив разом з подільниками столичну землю, захоплюючи об’єкти соціального значення. Справа в тому, що питання про первісному походження його бізнесу повинні йому поставити не НАБУ, а СБУ і контррозвідка.

Три будинки, три гаражі, сім земельних ділянок, шикарний Bently Continental, акції та понад 30 мільйонів гривень, наявних в готівки і вкладених у різні фірми. Ці відомості з декларації Дмитра Андрієвського практично не викликають ніякого інтересу: у Верховній Раді багато народних обранців з куди більш значними статками, де лише готівку можна зважувати на складських вагах. Однак задекларовані ним понад півсотні полотен Іллі Рєпіна, Миколи Реріха, Марка Шагала та Івана Айвазовського ціни не мають – в прямому і переносному сенсі. Тільки рідкісні знавці мистецтва можуть назвати їх вартість, а отже, і визначити дійсний розмір стану Андрієвського – і ніякі податкова з НАБУ не причепиться! На тлі вітчизняних мультимільйонерів, традиційно зберігають «заощадження» в золоті, в готівки і в нерухомості, Андрієвський виглядає як-то вже підозріло аристократично, він виділяється, немов американський шпигун в натовпі радянських громадян. Особливо враховуючи, що на пострадянському просторі гроші у твори мистецтва і колекції вкладали лише три категорії нуворишів: міжнародні аферисти, колишні дипломати і колишні співробітники спецслужб. Так хто ж він, Дмитро Андрієвський?

Склерозный син розвідника

Андрієвський дмитро Йосипович народився 6 січня 1967 року в портовому селищі Ольга Приморського краю (РРФСР, нині РФ), що знаходиться на березі Японського моря. Там служив його батько, про рід діяльності якого Андрієвський особливо не розповідав. В одному зі своїх інтерв’ю Андрієвський сказав, що в Ользі його батько командував ротою на базі ППО, а пізніше, перевівши в Ржев, командував разведцентром авіакорпусу. Все це не мало б ніякого значення, якби не той факт з біографії вже самого Дмитра Андрієвського. У 2008 році в ЗМІ з’явилася інформація про те, що він є радником Головного управління розвідки (ГУР), з його слів, з питань економіки (а там хто його знає).

Як і чому Андрієвський потрапив в ГУР, і чому туди запросили саме його (мало в Києві було «досвідчених економістів»), він не пояснював. Однак джерела SKELET-info стверджували, що тут не обійшлося без старих зв’язків його батька-розвідника, та й сам Він в молодості був пов’язаний як з радянськими спецслужбами, вербовавших дітей своїх працівників, так і з російської «оборонкою». Цікаво, що через кілька років, коли після подій 2014 року стало відомо, що український ГУР перебував під ковпаком російського ГРУ, Андрієвський раптом старанно «забув» про це пункті зі свого минулого – й спішно став волонтером, надаючи матеріальну допомогу одній з частин ЗСУ. Але, як мовиться, ніколи ще Штірліц не був такий близький до провалу!

Точно так само Дмитро Андрієвський «забув» і про існування свого рідного брата Вадима Йосиповича Андрієвського, який народився 23 травня 1968 року в тому ж селищі Ольга (точніше, по дорозі в лікарню). А між тим, Вадим Андрієвський, нині проживає у Києві за адресою Олійника 9 (так записано в реєстраційних документах його фірм), всі ці роки грав в житті брата дуже важливу роль. Наприклад, відсутність в деклараціях Дмитра Андрієвського багатьох комерційних фірм, з якими він був пов’язаний довгі роки, пояснюється дуже просто — всі вони записані на брата. Серед них: ТОВ «Інтермедіаком-Україна», ТОВ «Видавництво «Час», ТОВ «Управляюча компанія «Інтеко» (та її дочірні фірми), ТОВ «Ерде девелопмент», ТОВ «Форум-Капітал», ТОВ «Західспецпрофіль», приватна охоронна фірма «Дракар», і відома «Франклін Груп-Україна», згадка про яку є в офіційній біографії Дмитра Андрієвського.







Сам він задекларував лише номінальний пакет (5%) «Керуючої компанії «Інтеко», акції «Київводоканалу» і невеликі пакети акцій ПАТ «Український професійний банк» і кіпрського офшору «RESTIMACONSTRUCTION LIMITED».

Але не будемо забігати вперед, а повернемося до 1985 року, коли Дмитро Андрієвський, після першого курсу політехнічного інституту в Калініні (нині Тверь) відправився служити в армію. Точніше, у прикордонні війська КДБ СРСР (як і Віктор Ющенко). При цьому він сам розповідав журналістам, що не попросився на заставу, а в якесь особливе підрозділ, яке виконувало завдання в різних точках СРСР – в тому числі і на кордоні з Афганістаном, де Андрієвський, за його словами, навіть одного разу брав участь у бою.

І лише демобілізувавшись у 1987 році, Дмитро Андрієвський вперше прибув до України (тоді УРСР), у Київ, куди перевівся його батько. І вже там продовжив навчання в Київському політехнічному інституті, на факультеті гірничої електромеханіки. Є інформація про те, що і українське громадянство Андрієвський отримав тільки в середині 90-х, і можливо має друге російське, про який мовчить. Але з 2003 року, коли Андрієвський приєднався до «патріотичним силам», він почав регулярно твердити, що завжди був українцем, бо українське походження мають його батьки (вони народилися в УРСР). До речі, ЗМІ повідомляли, що його дружина Наталя – росіянка, і нібито серед її рідні теж є люди в погонах.

А тим часом «склероз» Андрієвського прогресує. В одному зі своїх іміджевих інтерв’ю газеті «Факти» (в 2009 році) Андрієвський з барвистими подробицями розповідав, як він підробляв, будучи студентом: косив траву, був грубником вагонів на Київському вокзалі, а на останніх курсах «з травня по вересень виїжджав на Крайню Північ, на Чукотку, працювати на вугільних шахтах». Цікаво, а як же екзамени, захист курсових проектів, що тривають у вузах до самого липня, а як же практика? Але Андрієвський, створюючи собі образ «людини, здобуло все своїми руками», не просто розповідав історії про Чукотці, але і стверджував, що заробив там свій перший капітал. Що ж, у цій дивацтва є тільки одне пояснення: страждає «склероз» Дмитро Андрієвський міг «забути», що не працював на шахтах Чукотки, а проходив там виробничу практику (будучи студентом факультету гірничої електромеханіки). Але ось причина його «забудькуватості» залишається невідомою.

Бізнес спецслужб

Після закінчення інституту, Дмитро Андрієвський отримав розподіл на київський завод «Реле і автоматика», але не простим інженером, а у відділ контролю якості військової продукції. Нагадаємо, що тоді такі відділи перебували під безпосередньою «дахом» і військових, і «гебешників», так що цю роботу Андрієвський отримав не випадково. Цікаво те, що тоді завод випускав військову продукцію, яка відправлялася в Росію – і, таким чином, Андрієвський мав прямий зв’язок з російськими покупцями в погонах. Але про це теж «забув».

Втім, його трудова діяльність на заводі тривала недовго, і вже в кінці 1992 року Андрієвський з товаришами створили ПП «Онікс», занявшееся комерційними операціями. Хто були ці товариші, він не визнавався, а ось про рід діяльності розповів так: вони допомагали здійснювати угоди між підприємствами, як в Україні, так і в рамках СНД, взявши за це 10% від суми контракту. Але чи не занадто широкий розмах для вчорашнього простого інженера? Ні, якщо враховувати те, що Андрієвський не захотів уточнити, що даний бізнес був створений не інженерами, а працівниками спецслужб України та Росії, які його і «кришували». Тоді, на початку 90-х, після розриву колишніх економічних зв’язків між республіками, ситуацією як раз скористалися ОЗУ і силовики – почавши створення нових зв’язків за своїм особистим каналам. Фірма «Онікс» була лише однією з багатьох подібних й, схоже, лише київським філіалом цілої мережі фірм з такою ж назвою. Джерела повідомляли, що вона була дітищем саме київських «грушников», ну а Дмитра Андрієвського, як сина підполковника Йосипа Андрієвського, взяли у неї спочатку заступником, а потім поставили кмітливого хлопця і директором. Це і пояснює, як потім Дмитро Андрієвський виявився в ГУР «радником з економіки».

Далі в біографії Дмитра Андрієвського значиться, що в 1996-му він очолив представництво відомої британської фірми «Franklin Group Ltd». Що ж, непогана… брехня. По-перше, фірм з назвою «Franklin Group» кілька штук тільки в Англії: починаючи від виробників білизни та обслуговуванням приватних будинків (щось на зразок «добрих послуг») і закінчуючи адвокатськими конторами. І ніхто з них не відомий за межами своєї країни. По-друге, в реальності Дмитро Андрієвський очолював фірму з назвою ТОВ «Франклін Груп-Україна», засновником якої є компанія «Franklin Gruop International LLC» — не має нікого відношення ні до «Franklin Group Ltd», ні до Британії. Ця компанія зареєстрована в США за адресою: 750 La Playa Street №540, San Francisco CA 94121. І знаходиться за цією адресою… офіс менеджера, який надає послуги реєстрації в офшорі Багамських островів. Во як! А ще представництво компанії з назвою «Franklin Gruop International LLC» в середині 90-х була зареєстрована в Ризі (Латвія), що відразу ж змушує згадати про сумнозвісні латвійських фірмах і банках, через які здійснювалися тіньові операції.





Засновники ТОВ «Франклін Груп-Україна»

Далі, відповідно до вищенаведеної копії даних з реєстру, власником «Franklin Gruop International LLC» (і її дочірньої Франклін Груп-Україна») є рідний брат нашого персонажа – Вадим Андрієвський. Але це зараз, а в 90-е фірмою міг кермувати їх поважний батюшка-розвідник (і його колеги з ГУР), поставивши в ній своїх синів керуючими. По-третє, Дмитро Андрієвський ніяк не міг очолити «Франклін Груп-Україна» у 1996 році, оскільки фірма з’явилася тільки в 1997-м. В-четвертих, що досить цікаво, це псевдопредставительство «відомої британської фірми» було зареєстровано в Києві за адресою вулиця Мельникова, 12. У будинку, де зареєстровано ще 2012 (дві тисячі дванадцять) фірм! Схоже, за цією адресою знаходиться якийсь тіньовий клондайк! Ну і по-п’яте, раніше (у 2001-2009 р. р.) до складу співвласників «Франклін Груп-Україна» входило ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд», що належить Валерію Борисову. Людині, що зіграв в житті Дмитро Андрієвського надзвичайно важливу роль.





Валерій Борисов

«Распильщики» Києва

Що могло в 2001 році звести разом главу фірми «Франклін Груп-Україна», яка торгувала всім підряд, і власника «Киевподземдорстроя», який займався реконструкціями підземних комунікацій і будівництвом підземних гаражів? Про це ні Андрієвський, ні Борисов так і не захотіли поговорити відверто перед журналістами. Але саме тоді вони стали один одному бізнес-партнерами, співзасновниками і співвласниками. І саме завдяки Борисову, Дмитро Андрієвський зосередився на будівельному бізнесі та операціях з нерухомістю, увійшовши в число великих київських забудовників – а також основних «распильщиков» столичного бюджету.

Розквіт їх плідної дуету розпочався у 2002 році, коли Андрієвський був обраний депутатом Київради (знову обраний у 2006), де став член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку міста. Крім того, він очолив в Київраді фракцію «Наша Україна», яка з 2005 року була правлячою президентською партією. Цього Андрієвський домігся, ще з 2002 року зблизившись (через Борисова) з впливовим «нашоукраїнцем» Володимиром Бондаренком.

Сам же Валерій Борисов, який також став депутатом Київради, у 2002-го отримав посаду начальника Головного управління економіки та розвитку Києва. Восени 2003-го Борисов піднявся ще вище: став заступником столичного мера Олександра Омельченка і начальником реорганізованого Головного управління економіки та інвестицій Київської держадміністрації. Перебуваючи на цих посадах до 2006 року. Андрієвський ж у 2001-2006 обіймав посаду віце-президента, а з 2007 по 2009 рік президента «Киевподземдорстроя» (коли Бондаренко пішов у Верховну Раду).

(продовження слідує)