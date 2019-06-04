Зеленський закликав РФ завершити війну заради збереження дитячих життів

Президент України Володимир Зеленський закликав Російську Федерацію припинити війну на Донбасі для збереження життів дітей. Про це глава держави в Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії, 4 червня, повідомив в Facebook.

«Попереду — низка зустрічей на вищому рівні. Але з голови не йде п’ятирічний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України. За даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі загинули 147 маленьких українців. 98 хлопчиків, 49 дівчаток. Поранені 363 дитини. Близько 200 тисяч дітей є внутрішньо переміщеними особами. Статус жертв війни отримали майже 23 тисячі дітей. Для десятків тисяч ця війна обернулася насильством — психологічних, сексуальних, фізичних», — йдеться в повідомленні.

За його словами, в ході зустрічей в Брюсселі він має намір нагадати європейським партнерам України про обірвані дитячих життях, і закликав РФ до припинення війни.

«Заради того, щоб зберегти життя, зокрема дітей. Звичайно, закликів мало. Тому мої розмови з лідерами Європи почнуться сьогодні питання: як ми разом будемо тиснути на агресора? Як ми будемо примушувати його до світу? Вірю, що разом ми знайдемо рішення. Нехай не сьогодні, але обов’язково знайдемо. Зобов’язані знайти — заради дітей», — підсумував Зеленський.