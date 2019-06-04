Залишки коштів на рахунку Держказначейства скоротилися на 20%

Залишок коштів на рахунку Держказначейства за місяць скоротився на 20%.

На єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 червня 2019 року залишилося 29,54 млрд грн, що на 20% менше, ніж місяцем раніше, і в 2,5 рази більше в річному вираженні (червень до червня минулого року). Про це свідчать дані Державної казначейської служби.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в поточному році було зафіксовано 1 березня 8,2 млрд грн, максимальний – 1 травня – 36,85 млрд грн.

Єдиний казначейський рахунок — система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори та інші обов’язкові платежі держбюджету.