Сергій Тарута розповів, як Рінат Ахметов кинув його на 26 млн доларів, а він потім кредиторів — на 3,2 млрд

Сергій Тарута виплатив кредит металургійного комбінату “Азовсталь” (Маріуполь) перед банком ABN AMRO (Нідерланди), який відмовилася виплачувати група “Метінвест”.

“Коли я керував на “Азовсталі“ (до приватизації меткомбінату) і брав кредит ABN AMRO… тоді це були великі гроші 26 млн. (доларів США) І прийшла компанія “Метінвест“, і вони сказали: “Це вже стара історія. Ми за ці борги не відповідаємо“, — розповів Тарута.

За його словами, поручителем за цим кредитом був власник швейцарського металотрейдера Duferco Бруно Больфо, з яким у Тарути були бізнес-відносини з 1990-х. У підсумку Сергій Тарута прийняв рішення погасити кредит за рахунок власних коштів, незважаючи на те, що вже не мав відношення до “Азовсталі”

За його словами, таке рішення дозволило пізніше залучити $3,2 млрд у європейських банків під реконструкцію Алчевського МК під поручительство Бруно Больфо.

Компанія “Метінвест” була створена в червні 2006 року. До цього металургійними активами Рината Ахметова керувала безпосередньо компанія”СКМ”, заснована в 2000 році.