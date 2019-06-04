Наш Помісний собор затвердить Київський патріархат, але ми не будемо виходити з так званої ПЦУ, — Філарет на зустрічі зі священиками

Почесний патріарх Православної церкви України, колишній глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет провів таємну зустріч з київськими священиками.

«Ми проведемо Помісний собор, і він затвердить Київський патріархат і скасує рішення Архієрейського собору. Таким чином ми не будемо приймати рішення, що ми виходимо з цієї так званої ПЦУ.

Ми затвердимо, що ми є Київський патріархат — він був, є і буде, а нова церква, якщо хоче, буде з ним, а не захоче, то не буде. Для того, щоб ваша совість була чистою, буде Помісний собор, який скасує постанову від 15 грудня 2018 року, було прийнято під час Об’єднавчого собору з участю представників влади, УПЦ КП, УАПЦ і частини УПЦ МП. — Ред.) як вищий орган.

Помісний собор як вищий орган скасує всі ці постанови, які суперечать нашому існуванню», — сказав Філарет під час таємної зустрічі.