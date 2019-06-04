Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зеленський в ЄС: Я не буду на боці колишніх власників Приватбанку, їх ігри мені не цікаві

04.06.2019

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде на боці народу в справі «Приватбанку». Про цього повідомляє прес-служба АП.

«Що стосується «Приватбанку», я буду захищати тільки держава, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників у судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці», — заявив Володимир Зеленський на зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

Читайте також:   В штабі Порошенка висміяли заклик Зеленського продовжити розслідування справ Свинарчуков і Гандзюк
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *