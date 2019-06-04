Зеленський заговорив англійською в НАТО: з’явилося відео

Президент України Володимир Зеленський виступив англійською мовою в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Він провів спільний брифінг з генеральним секретарем Альянсу Йенсом Столтенбергом у вівторок, 4 червня, за підсумками їх зустрічі. (Щоб переглянути відео, доскролльте новину до кінця).

«I will begin in English», – сказав Зеленський у відповідь на пропозицію говорить на мові, на якій йому буде зручно.

Президент звернувся до генсека НАТО і присутньої пресі та розповів про пріоритетні напрямки розвитку України за стандартами Альянсу.

При цьому, в ході брифінгу Зеленський переходив на українську, відповідаючи на питання журналістів.