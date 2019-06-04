УПЦ КП не існує: ПЦУ показала історичне відео

Помісна Православна церква України показала в мережі відео з собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.

Відповідний фрагмент був викладений на Youtube-каналі ПЦУ. «Аудіо та відео, які спростовують твердження, що «такого Собору не було», – сказано в коментарі.

Зокрема, на запису видно, що на помісному соборі було озвучено пропозицію проголосувати за припинення діяльності УПЦ КП шляхом об’єднання і приєднання до нової Православної церкви України. При цьому Філарет сказав: «Ну, давайте».

Всі учасники заходу, підняли руки на знак згоди, крім одного священнослужителя.