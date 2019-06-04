Згідно із законом Зеленського про незаконному збагаченні, у корупціонерів можуть забрати майно заднім числом

Проект закону про покарання за незаконне збагачення, що глава держави Володимир Зеленський подав у парламент, дасть можливість швидко вилучати майно у корупціонерів без обвинувального вироку.

Про це передає СВІТ з посиланням на Facebook антикорупційного діяча Віталія Шабуніна.

Він зазначив, що в даному законопроекті присутні «чудові формулювання відповідної статті КК.

«Крім неї в проекті є прекрасна новела — громадянська конфіскація. Це можливість забрати майно у чиновника, який не може пояснити джерела його походження», — заявив антикорупціонер.

Повідомляється, що майно може бути вилучено в ході цивільного процесу (без обвинувального вироку), що значно прискорить процес. Також даним інструментом можна буде отримати майно з минулого (давністю три роки).

У той же час, посадити цих чиновників за незаконне збагачення в минулому не вдасться, але НАБУ зможе забирати їхнє майно на користь держави.

«Зможе після голосування цього законопроекту Радою», — зазначив він.