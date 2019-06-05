Повінь – зміна системи

Menu
Close

Україна отримає 500 млн євро другого траншу допомоги ЄС

05.06.2019

Зеленський запевнив, що Україна дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань, повідомляє РБК.

Європейський Союз завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу у розмірі 500 млн євро у рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС, щойно українська сторона виконає відповідні вимоги для їх отримання.Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на зустрічі з президентом України у Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Зеленського.

Український президент запевнив, що Україна дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема й у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями.

Читайте також – СБУ відмовилася показувати журналістам декларацію в.о. голови Баканова

“У цьому зв’язку європейську сторону було повідомлено про результати зустрічі глави держави з представниками Міжнародного валютного фонду, під час якої було досягнуто розуміння щодо подальших кроків у співпраці з фондом”, – йдеться у повідомленні прес-служби президента.

Домбровскіс також висловив упевненість у збереженні солідарності щодо України в майбутньому складі Європейської комісії та Європейської ради.

Нагадаємо, протягом 2015-2017 років в Україні діяли програми допомоги Європейського Союзу на суму 500 млн євро, у 2018 році – на 272,5 млн.

 

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!

Читайте також:   В адміністрації Порошенко спростували підготовку закону про ЛГБТ
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *