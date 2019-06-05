Блогер: спостерігати кривляння цього блазня в Брюсселі було так неприємно, ніби це не він, а я сам позорюсь на очах у всієї Європи

Популярний український блогер Сергій Марченко у своєму блозі пише про те, що такого ганебного, до червоності вух, ганьби він не відчував навіть від причмокивающего губами Януковича.

Янукович був хам і невіглас, але у нього вистачило розуму за дуже короткий термін вивчити українську мову і висловлюватися на ньому якщо не вільно, то цілком осмислено. Януковичу вистачало інтелекту не дозволяти ляпати себе за щоки. Так, він не був інтелектуалом, але був по-житейськи грамотною людиною.

За словами Марченко, про Зеленском так сказати не можна. «Зеленський – просто дурень. Класичний. Гротескний. Пафосний дурень, який вважає себе розумним. Спостерігати кривляння цього блазня в Брюсселі було так неприємно, ніби це не він, а я сам позорюсь на очах у всієї Європи», – написав блогер. він додає, прогнозовано можна сказати, що більшість українців заявлять, що це не важливо, головне, щоб не крав і боровся з корупцією, але невже люди досі не зрозуміли, що шансів на це рівно нуль? Глава АП – люстрированный людина Коломойського. Керівник СБУ – директор «Кварталу-95», купив погони лейтенанта у воєнторзі. Кожен день брехня, маніпуляції, порушення закону і гучні обіцянки ні про що.

Блогер підкреслює, через два місяці Коломойський отримає всю повноту влади в країні, а люди так і будуть дивуватися, чому не сидить Ахметов і Медведчук, чому бюджет замість пенсій платить Коломойському за «Приват», чому епоха бідності ніби як завершилася, але ціни ростуть, а гривня падає. Сергій Марченко підкреслює, коли у людей більше не залишиться ніяких ілюзій і надій на младореформатора, у них залишиться те ж саме почуття, що зараз у нього – пекуче, ганебне, до червоності вух почуття ганьби.