«Порошенко не спливає. Базікало»: Зеленський став для терористів «ДНР» найлютішим ворогом

Один з прихильників «русского мира» на Донбасі, так би мовити, офіційний представник терористичного «Управління народної міліції «ДНР» заявив, що Володимир Зеленський, новообраний президент України, не має здатності відповідати за власні слова і виконати обіцянки, які він дав народу.

Данило Безсонов, донецький бойовик, заявив, що протягом перших днів президентства Володимир Зеленський розпустив Раду і призначив дострокові парламентські вибори, а також організував кримінальне провадження щодо Петра Порошенка.

Згідно словами бойовика, Володимир Зеленський призначив на основні посади в українській державі потрібних людей, переконав Захід і США в незмінності взятого Києвом курсу на вступ до НАТО і ЄС, і навіть побував у зоні ООС. Але, в цей же час він зазначив, що Зеленський не має наміру виконувати власні обіцянки щодо вирішення питання війни на Донбасі.



Представник терористів заявив: «найвірогідніше, Володимир Олександрович не має таких повноважень, а наказ зверху не надходив. Зобов’язання президента України щодо припинення вогню на Донбасі, мабуть, ще не були затверджені західними партнерами. Спонсорам Зеленського вигідна війна на Донбасі, а отже, новий глава української держави, як і попередній, просто чергове тріпло, яке не здатне відповісти за власні слова і виконати обіцянки, дані народу».