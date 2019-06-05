Б/у квартири у столиці дорожче нового житла — експерт

На сьогоднішній день первинний ринок житла в столиці набагато активніше вторинного ринку.

Про це кореспонденту повідомив президент Союзу фахівців з нерухомості Віктор Несін.

На сьогоднішній день первинний ринок житла в Києві набагато активніше вторинного ринку, і це пов’язано з тим, що ціна на нові квартири нижче, ніж на вторинне житло, зазначив експерт.

Ст. Несін додав, що вторинний ринок все одно дорожче новобудов, однак треба розуміти, що на первинному ринку є ризики. На вторинному ринку ви віддали гроші і тут же отримали нерухомість. На первинному ринку ви проінвестували в житло і чекаєте, коли вашу квартиру добудують.

«Оскільки є ризики на ринку новобудов, ціна за квадратний метр там трохи нижче, зате ви отримуєте нове сучасне житло в гарному будинку, в хорошому житловому комплексі, що охороняється, з двором і т. д. Безумовно, первинний ринок буде користуватися попитом», — підкреслив Ст. Несін.

Експерт також пояснив, що мінімальні ціни на нові квартири починаються від 14 тис. грн за квадратний метр. Зрозуміло, що це будинки на околиці столиці. Максимальні ціни на нове житло в Києві є і 50 тис. грн за «квадрат». Якщо це центр і якщо це будинок з новими технологіями, то там вартість квадратного метра, безумовно, буде вище.

«Діапазон цін досить великий. І це добре, тому що у людей з різними доходами є можливість інвестувати на первинному ринку у те житло, яке їм підходить», — уклав Ст. Несін.