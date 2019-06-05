Чоловіки в балаклавах влаштували стрілянину в Дніпрі: поліція затримала 30 осіб

У вівторок, 4 червня, на вулиці Береговій,208 у Дніпрі зібралося досить багато чоловіків у балаклаві, а потім, після нетривалого конфлікту, пролунало кілька пострілів. Відразу після цього на місце приїхало 6 екіпажів патрульної поліції. Пізніше на місце прибули співробітники тактико-оперативного реагування слідчого відділу, а також працівники спецпідрозділу КОРД.

За попередньою інформацією, конфлікт виник між власником і орендарем будівлі. Якщо не заглиблюватися в юридичні терміни, то відразу кілька людей претендують на одну будівлю. За словами однієї з сторін, суд зняв арешт на будівлю кілька днів тому, однак це рішення не допомогло вирішити конфлікт.

Вчора, 3 червня, на місці також виник конфлікт, проте тоді все обмежилося викликом поліції і поїздкою в райвідділ. Вже 4 червня друга сторона перейшла до більш активних дій: прийшовши під будівлю, близько 40 чоловіків у балаклаві почали стріляти. За інформацією очевидців, нападники цілились саме у людей, хоча поранити їм нікого не вдалося.

Відразу після цього на місце приїхали патрульні і група ТОР. Патрульним вдалося затримати більшість людей, які могли бути причетні до конфлікту. Кільком людям вдалося втекти з місця.

На місці працювали співробітники слідчого відділу, які опитували очевидців та учасників конфлікту. Затриманих доставили в Амур-Нижньодніпровське відділення поліції для з’ясування деталей інциденту.