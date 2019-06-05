НБУ виніс попередження ПриватБанку

Нацбанк у травні застосував до ПриватБанку заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу.

Національний банк України направив АТ КБ ПриватБанк попередження за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Як повідомляє прес-служба регулятора, за результатами перевірок з питань запобігання та протидії корупції у травні Нацбанк застосував до ПриватБанку в якості заходів впливу письмове застереження за неподання на запит спеціально уповноваженого органу інформації.

В НБУ нагадують, що з 31 серпня 2016 року регулятор постійно інформує громадськість про застосовані до банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також — за порушення, пов’язані з здійсненням ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів банку.