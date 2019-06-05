«Моя совість чиста»: підозрюваний у вбивстві дитини поліцейський зробив заяву

Поліцейський Володимир Петровець, який є підозрюваним у вбивстві 5-річної дитини, заявив про свою непричетність до трагедії.

Про це він повідомив своїм близьким перед затриманням. «Він мені сказав на ходу: «Передай моїм рідним — моя совість чиста, я не стріляв і в руки зброї не брав», — розповіла його сестра.

У свою чергу сусід іншого підозрюваного Івана Приходько розповів, що поліцейського не можна назвати агресивним людиною.

«Не спокійний, але і не кипишной. Нормальний середньостатистичний чоловік», — сказав він.

Також повідомляється, що у вівторок, 4 червня, в лікарні потрапив батько вбитої дитини, якому різко стало погано.