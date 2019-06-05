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«Будуть літати як драні віники»: Ляшко заявив про амбіції стати спікером нового парламенту

05.06.2019

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко оголосив про те, що буде боротися за посаду спікера наступного скликання Верховної Ради. Про це він розповів в прямому ефірі телеканалу NEWSONE.

«Якщо говорити про наших виборчих планах, то 8 червня у нас буде з’їзд партії. Ми йдемо на вибори, щоб перемагати. І я буду претендувати і боротися за посаду голови Верховної Ради наступного скликання. Я хочу навести порядок в Раді», — поділився Ляшко.

Нардеп також уточнив, яким спікером він себе бачить і як планує поводитися з депутатами у разі перемоги.

«Ляшко голова – це порядок у парламенті. У мене вони там будуть літати як драні віники і строєм ходити. Я не буду як Парубій по сто разів кликати депутатів у зал. Вранці зайдуть, і до обіду не випущу, закрию на ключ, і він буде тільки у мене. Українці розуміють, що новий парламент – це загроза проросійського реваншу, і Ляшко-голова парламенту не допустить такого», — зазначив він.

Також Ляшко розповів більше про свою команду і її чисельності.

«Ми будемо виставляти кандидатів по мажоритарці, я розраховую, що мінімум 10-15 чоловік мають хороші шанси зайти в парламент за мажоритарною системою. В цілому я розраховую, що чисельно

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