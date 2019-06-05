«Будуть літати як драні віники»: Ляшко заявив про амбіції стати спікером нового парламенту

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко оголосив про те, що буде боротися за посаду спікера наступного скликання Верховної Ради. Про це він розповів в прямому ефірі телеканалу NEWSONE.

«Якщо говорити про наших виборчих планах, то 8 червня у нас буде з’їзд партії. Ми йдемо на вибори, щоб перемагати. І я буду претендувати і боротися за посаду голови Верховної Ради наступного скликання. Я хочу навести порядок в Раді», — поділився Ляшко.

Нардеп також уточнив, яким спікером він себе бачить і як планує поводитися з депутатами у разі перемоги.

«Ляшко голова – це порядок у парламенті. У мене вони там будуть літати як драні віники і строєм ходити. Я не буду як Парубій по сто разів кликати депутатів у зал. Вранці зайдуть, і до обіду не випущу, закрию на ключ, і він буде тільки у мене. Українці розуміють, що новий парламент – це загроза проросійського реваншу, і Ляшко-голова парламенту не допустить такого», — зазначив він.

Також Ляшко розповів більше про свою команду і її чисельності.

«Ми будемо виставляти кандидатів по мажоритарці, я розраховую, що мінімум 10-15 чоловік мають хороші шанси зайти в парламент за мажоритарною системою. В цілому я розраховую, що чисельно