Від Уралу до Сиктивкара: Протест набирає обертів по всій країні

Спекотне літо 2019 року може перерости в гарячу політичну осінь. Це станеться, якщо рівень протестних настроїв росіян збережеться на нинішньому, досить високому рівні.

Згідно з останнім опитуванням «Левада-центру», 27% росіян готові взяти особисту участь в акціях протесту проти зниження рівня життя, якщо такі відбудуться в їх регіоні.

Особливо відзначимо, що трохи менше — 22%, можуть брати участь у акціях протесту з політичними, а не економічними вимогами. А адже це рідкість.

Якщо говорити про динаміку протестів у відчуттях громадян, то 63% вважають, що їх останнім часом стало більше і лише 25% впевнені в зворотному.

Число росіян задоволених владою зменшилася, впевнені 51% опитаних. Ні, їх стало більше, стверджують 11% респондентів.

Серед акцій протесту найбільш відомі хвилювання громадян в Єкатеринбурзі з-за будівництва в сквері, «сміттєвий» протест в Архангельську, а також конфлікт із-за перенесення кордону в Інгушетії.

Результати вимірів нам пояснив провідний соціолог «Левада-центру» Денис Волков.

— На мій погляд, ті, хто готовий протестувати проти зниження рівня життя (27%) і ті, хто готовий вийти з політичними вимогами (22%) — це приблизно одні і ті ж люди.

«СП»: — Чому цифри співставні? Економічний протест, як правило, значно ширше політичного…

— Більшість протестів пов’язані, швидше, з якимись соціальними речами. Не думаю, що люди сильно розбираються, де економічні, а де політичні причини.

Політизація будь-якого протесту, в тому числі економічного, відбувається тоді, коли не виконуються вимоги протестувальників. Якщо влада йде на переговори, тим більше на якісь поступки, то протест швидко загасає. Якщо звичайно у влади є для цього ресурси. Тому що вимоги можна виконати, не завжди.

Якщо ж влада запустять ситуацію, то будь-який протест стане політичним. Хоча спочатку всі будуть говорити, що виступають не за політичними мотивами.

«СП»: — Часом протестувальники бояться самого слова «політика»…

— Не те, щоб бояться… Це якась заявка на переговори. Мовляв, вони не проти влади, а просто хочуть домовитися, вирішити конкретну проблему. Тобто люди приблизно розуміють, що якщо є бажання добитися вирішення проблеми, то краще не загострювати.

«СП»: — Дійсно, багато що залежить від ресурсу влади. Якщо в Єкатеринбурзі будівництво можна було перенести в іншу точку без особливого збитку, то в будівництво полігону в Шиесе просто так не перенесеш, так як ні в одному російському регіоні не знайдеш охочих приймати московський сміття…

— Так, це серйозна проблема, що вимагає перебудови всієї системи роботи зі сміттям. По клацанню пальців це не вирішиш.

«СП»: — Якщо влада не може вирішити проблему з полігоном негайно, то вона повинна як мінімум вступити в переговори з народом і оголосити про ті заходи, які планується вжити. Щоб заспокоїти людей…

— Як я розумію, влада в багатьох точках протесту одночасно реалізують кілька стратегій. Це деякі поступки, як би переговори щодо самої проблеми і одночасно репресії. Необов’язково посадки — можуть бути великі штрафи за організацію мітингів, що ми спостерігаємо в Єкатеринбурзі. Але проти політичних активістів, які здатні бути організаторами, порушують кримінальні справи. Причому, зачищають їх незалежно від ідеології.

«СП»: — чи Є зв’язок між передбаченням протестів у своєму регіоні і готовністю особисто брати в них участь?

— Ці показники починають рости, коли навколо протестів людей стає більше. Зараз є три регіони, які люди більш-менш виділяють: Єкатеринбург, Архангельська область і Інгушетія. Але в цілому їх не так багато. Набагато більше протестів було в період прийняття пенсійної реформи. Самі акції могли бути і невеликі, але їх було багато. В цей період був пік готовності брати в них особисту участь.

Також впливає на готовність брати особисту участь у протестах гучність освітлення акцій.

На думку політолога Костянтина Калачова, політизація протесту в Росії неминуча.

— Очевидно, що відповідь на питання соціологів і реальні дії — це не одне і те ж. Соціологи лише фіксує готовність людей сміливо відповісти, що вони готові протестувати. Але частина з тих, хто каже, що готовий вийти на вулицю, насправді не вийде на вулицю ні за яких обставин. Це бравада. А ось серед мовчунів, тих, хто каже, що не готовий, є справжні бунтарі. Тому ці опитування цікаві в першу чергу в динаміці.

Я сам не готовий був брати участь у мітингах, але коли оголосили в Москві реновацію, а я живу в п’ятиповерхівці, опинився серед організаторів мітингів проти реновації і вийшов разом з усіма. Чому? Тому що мене це торкнулося безпосередньо. Так що варто закритися, наприклад, містоформуючого підприємства, як людей це негайно схвилює.

«СП»: — Звертає на себе увагу, що люди майже однаково чекають як протестів з економічними вимогами (26%), так і з політичними (24%). Причому, і в тих і в інших готові взяти участь порівнянна частка людей — 27% і 22%. А адже зазвичай політичний протест набагато економічної…

— А ось це вже цікаво. Це показує, що настрої в суспільстві змінюються. По Леніну економічна криза переростає в соціальний, соціальний протест в політичний — це традиційна історія. Але зараз ми живемо вже в іншому суспільстві. Не все зав’язано тільки на економіку. Є такий термін, як електоральна втома, втома від незмінності влади, від того, що вибори нічого не вирішують.

Є запит на зміни, які безпосередньо можуть бути і не пов’язані з життєвою ситуацією, в якій перебуває людина. Так, серед моїх особистих знайомих, забезпечених людей, критиків влади набагато більше, ніж серед людей з достатком нижче середнього. А ось моя теща-пенсіонерка — переконаний лоялист, незважаючи на пенсію в 14 тисяч рублів.

«СП»: — Історія з сміттєвим полігоном у Шиесе, незважаючи на побутовому начебто характер, досить сильно політизована. Там явно є протиставлення регіонів Москві…

— Звичайно. Роздратування накопичується. При цьому очевидно, що люди розуміють, у чому проблеми нинішньої системи — федералізм у нас липовий, формальний, не існуючий. Насправді ми живемо в унітарній державі. Вони, може, і не прихильники федералізації, і навіть не знають такого слова, але прихильники децентралізації при прийнятті рішень. Прихильники того, щоб якісь питання вирішувалися на місцях, а не в столицях.

Адже можна займатися політикою не розуміючи, що це політика. Як у Мольєра: можна говорити прозою, не знаючи, що це проза.

«СП»: — Які загрози для влади створюють ці настрої?

— Це протестне голосування. Воно таємне, там не пов’яжуть і претензій не подадуть.

Виявлені соціологами 27% готових брати особисту участь в акціях протесту — це, в першу чергу, ресурс опозиційних партій та кандидатів. Навіть більше ніж 27%, адже голосувати протестно простіше. Швидше за все, це проявиться через вибори. Так що зростання результату «Єдиної Росії» не передбачається. Швидше, навпаки.

Про те, як в Республіці Комі громадяни сприймають протест проти будівництва сміттєвого полігону в Шиесе, нам розповіла прес-секретар місцевого відділення КПРФ Валерія Михайлова.

— Ми цією проблемою займаємося практично рік. Саме стільки часу будують полігон в Шиесе (Шиес ближче до Сыктывкару, ніж до Архангельськ — авт.). Спочатку люди говорили, що це проблема екологічна, і не треба вмішувати сюди політику. Так, наприклад, було на попередньому мітингу 7 квітня, який теж був одним з найбільших в Сиктивкарі (до 3 тисяч). Але тепер, після останнього величезного мітингу ніхто так більше не говорить. Люди навпаки почали розуміти, що проблема має насамперед політичну прописку. І дуже багато людей стали звинувачувати в ній Путіна.

«СП»: — А чому саме президента?

— Тому що Путін сам заявив на федеральному телеканалі, що він в курсі цієї проблеми і з усіма, з ким треба, переговорить. Але будівництво триває! І триває ударними темпами. Туди вертольотами — тому що протестувальники перекрили всі дороги, завезли паливо. Плюс туди привезли дуже багато охоронців, ганяють постійно Росгвардию. Багатьох активістів на Шиесе штрафують. Тому народ дуже розізлився і винуватцем вважає президента.

«СП»: — тобто ознак того, що федеральний центр «ввімкнув задню» поки немає?

— Вони кажуть, що 15 червня призупинять будівництво, щоб отримати всі необхідні для цього документи: Роскомнадзор, екологічні експертизи, провести громадські слухання і т. п.

«СП»: — Так вони можуть і отримати документи. Своя рука владика. Жителі ж заперечують не тому, а тому що в принципі не хочуть, що б у них під носом була московська звалище…

— Так, про це і на мітингу йшлося. Отримати документи там неможливо, тому що жодна розсудлива компетентний орган не дасть дозвіл побудувати сміттєвий полігон у 20 кілометрів від населених пунктів, та ще і в болотистій місцевості. Плюс там йде гілка газопроводу. Легітимні слухання у такій ситуації неможливі.