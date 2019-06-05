Росія втратила п’яту частину території

Порожні занедбані землі, на яких колись люди вирощували… Пейзаж з постапокаліптичного фантастичного фільму? Немає. На жаль, але це реальність стрімко розвивається Росії, успішно подолали кризу (хіба влади можуть спотворювати факти?).

«Грінпіс» нещодавно склав рейтинг регіонів за площею занедбаних сільськогосподарських земель. Всього таких набралося 80 млн. га — це 4,5% території країни і майже 20,1% від усіх земель сільськогосподарського призначення. 80 млн. га — це навіть більше всього Хабаровського краю — третього за величиною регіону Росії. Сільськогосподарський перепис проводиться в 2016 році, і зовсім виявила 97,2 млн. га невикористаних земель.

Найгірше справи йдуть в Башкирії — там зосереджена 4,2 млн. га порожніх земель (майже третина всієї республіки). Башкирія — місце, ніби прокляте: гарячий кар’єр в Сібаї отруює навколишнє середовище, під Уфою заарештували 1,5 тис. земельних ділянок без пояснення причин, на яких вже побудовані будинки. Але глава республіки Радій Хабіров тільки намагається замовчати проблему, і не робить жодних спроб допомогти людям: схоже, інтереси окремо взятих представників «бізнесу» керівництву республіки набагато ближче потреб людей. Таке ставлення тільки посилює купу проблем. Розраховувати на те, що покинуті землі в Башкирії знайдуть хоч якесь розумне застосування, в таких умовах не доводиться.

Так чому пустують землі в Росії? Може бути, вони просто не родючі і їх ресурс для сільського господарства вичерпаний? Спираючись на цю тезу, «Грінпіс» пропонує вирощувати там ліс. Правда, за законом, якщо зайнятися лісом на сільськогосподарських землях, то можна отримати штраф до 700 тис. рублів і позбутися права використовувати ділянки. Бо не годиться.

Розвиток лісовий промисловості на сільськогосподарських землях, що були у вжитку, — ідея гарна, але труднореализуемая. Лісова промисловість у нас погано регулюється, навіть немає стимулів для повноцінного відновлення і повторного використання лісових ділянок. Що вже там говорити про сільгоспземлі? Набагато важливіше розуміти, а чому взагалі у нас практикується таке «кочове землеробство»: вичавив з грунту все, що можна, і пішов далі шукати нові землі.

По-перше, Росії, як завжди, пощастило з природними ресурсами. Справа навіть не в тому, що у нас дуже багато землі, а в тому, що багато родючої. У нашій країні, за даними Міжнародного союзу економістів ООН, зосереджено 52% від усіх чорноземів у світі. Орендувати сусідню ділянку — це найпростіше, що може зробити агропідприємство. Результат такого підходу відомий: родючих, придатних для сільського господарства земель буде ставати все менше, і вони будуть все більш важкодоступними. І як при цьому виконувати умови доктрини продуктової безпеки за самозабезпечення продовольством і травневі укази щодо збільшення експорту? Поки влада у нас за старою звичкою бореться з наслідками, а не з причинами, — ніяк.

У 2002 році був прийнятий закон про вилучення землі у власника при неналежному використанні. Але тільки в 2016 закон ухвалив остаточний варіант, який дозволив робити це на практиці. Ось як це виглядає. Після вилучення земля повинна бути продана: від колекціонування територій держорганами толку небагато. А виручені гроші отримує колишній власник. Іноді може повезти, і земля буде продана швидко і за гарною ціною. У Московській області таке ще можливо: перший випадок продажу вилученого за невикористання протягом 8 років ділянки в Дмитрівському районі в 2017 році привів до двенадцатикратному зростання стартової ціни. Але ось в інших регіонах торги йдуть не так жваво, і доводиться знижувати ціну.

І це логічно: кому потрібні виснажені землі, якщо тільки не планувати шахрайські схеми з нецільовим використанням землі (під видобування корисних копалин або забудову)? Поява нового власника ще не гарантує розвиток сільського господарства. Тому насправді головне — не допускати виснаження земель.

Це можливо. Інакше б Європа, США і інші досить густонаселені країни залишилися б взагалі без сільського господарства. Значить, там навчилися дбайливо використовувати наявні ресурси. Є безліч різних причин виснаження грунту, але одна з найважливіших — це невідповідність застосування добрив масштабами розробки ділянок. Обсяг використаних добрив в період з 1990 по 2012 роки у Росії знизився, за даними Мінсільгоспу, з 9,9 до 2,4 млн. тонн. Падіння в 4 із зайвим рази! Зараз обсяг споживання знаходиться приблизно на колишньому рівні.

І справа не тільки в підвищенні ефективності використання добрив. У США, наприклад, на 1 га ріллі вносять в середньому 140 кг добрив, в Європі — 130 кг, в Латинській Америці — 90 кг, а у нас менше 49 кг. У аграріїв просто не вистачає грошей на закупівлю добрив в необхідному обсязі. Наприклад, агропідприємство «Прогрес» з Краснодарського краю в минулому році було змушене зменшити використання добрив на 15% через погані фінансових показників в 2017 році.

Парадокс: і начебто добрив у нас виробляють достатньо, але і від дефіциту з високими цінами не виходить позбутися. Справа в тому, що хімзаводи 71% вироблених органічних добрив відправляють на експорт. На внутрішній ринок потрапляє лише 29% продукції. Тобто, всі плани з експорту виконані і перевиконані, тільки галузі від цього легше не стало. Виробляли добрив цілком і повністю орієнтуються на непідйомні для наших аграріїв експортні ціни.

Що робити? Вводити держрегулювання цін на добрива? Не найкраща ідея — так дефіцит може тільки посилитися. А ось над платоспроможністю аграріїв працювати можна і потрібно. Всі красиві пільгові програми кредитування залишаються лише на папері: малим підприємствам дістається не більше 15% від таких кредитів. Всі інші субсидії забирають собі нечисленні гіганти ринку, у яких немає проблем з пошуком нових ділянок на вигідних умовах.

Фермери навіть не можуть взяти кредит під заставу сільськогосподарських земель: ні один банк на таке не погодиться хоча б тому, що за законом відбирання землі в період сільгоспробіт заборонений. Це не дозволяє банку реалізовувати заставлені активи в строк.

Випадки бувають різні, але в більшості своїй невикористовувані землі — це зовсім не результат недбалості власника, це підсумок жалюгідного стану аграріїв укупі з можливістю використання нових ділянок. Поки така схема перебіжок з одного місця на інше працює, і дозволяє хоча б підтримувати колишні обсяги виробництва продуктів. Але чи довго? 20% придатних для землеробства площ ми вже втратили.