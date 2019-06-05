Нафта змиває рубль

Схоже, нафта почала стійко падати. 3 червня в Лондоні вартість ф’ючерсу Brent з постачанням в серпні 2019 року знизилася на 2,2% – до $ 60,62 за барель. Ціна липневого ф’ючерсу WTI впала на 1,1% – до $ 52,9 за барель.

Проблема в тому, що видобувні країни ОПЕК не змогли домовитися про перспективи подальшої кооперації. 19 травня в саудівській Джидді зібрався на чергове засідання міністерський моніторинговий комітет ОПЕК+. І хоча явних розбіжностей не було, комітет вперше не дав конкретних рекомендацій щодо перспектив угоди про скорочення видобутку нафти.

«У червні будемо обговорювати вже більш детально конкретні пропозиції щодо рекомендацій на друге півріччя з урахуванням того, що зараз багато невизначеностей і треба ще більш точно спрогнозувати, що буде в другому півріччі», — сказав за підсумками зустрічі глава Міненерго Олександр Новак.

І ось — червень настав. І міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих поспішив запевнити, що учасники ОПЕК+ схиляються до продовження угоди. Але зробив він це лише після того, як за кілька днів ціни на нафту втратили $ 10 за барель на побоюваннях торгової війни між США і Китаєм. При цьому російські офіційні особи дають зрозуміти, що Москва пролонгації угоди не особливо зацікавлена.

Як заявив перший віце-прем’єр, тминистр фінансів Росії Антон Силуанов, «операції з ОПЕК призводять до того, що наші американські партнери збільшують видобуток сланцевої нафти і захоплюють додаткові ринки».

Нагадаємо, за даними Міжнародного енергетичного агентства, експорт США в кінці квітня становив 2,6 млн. барелів на добу. Поки подальше зростання поставок обмежений потужністю транспортної інфраструктури, але найближчим часом країна готується запустити нові нафтопроводи. Це дозволить США у другій половині 2019 року наростити видобуток нафти і свої експортні можливості, що буде тиснути вниз на рівень світових цін.

Позиція Сілуанова при такому розкладі принципово важлива. Угода щодо скорочення видобутку має значення насамперед для бюджету РФ. Самі ж російські нафтокомпанії прекрасно себе почувають і при цінах близько $ 50 за барель — особливо якщо зниження цін буде супроводжуватися ослабленням рубля.

Все разом це наводить на думку: гра на підвищення нафти може вже найближчим часом припинитися. І навіть, навпаки, може піти у зворотний бік.

Невипадково міністр економічного розвитку Максим Орєшкін висловив думку, що світова економіка може втратити до декількох відсотків у темпах зростання при розвитку негативного сценарію в протистояння Китаю і США. Причому, якщо ескалація буде серйозною, то це може відбутися досить швидко.

І треба розуміти: якщо трапиться просадка у світовій економіці, нафта жорстко полетить вниз. Кремль в такій ситуації навряд чи стане утримувати курс рубля. Його втримають, звичайно, від катастрофічного падіння. Але якщо кон’юнктура на світовому ринку буде змінюватися, нас чекає новий виток девальвації.

— Поки тренд нафти встановився на пониження, і це спонукало аналітиків знизити середньорічну ціну в прогнозах до $ 65 за барель, — зазначає провідний експерт Центру політичних технологій Микита Масленніков. — Для Росії це цілком комфортна ситуація: наш бюджет був зверстаний, виходячи із середньорічної ціни $ 63 за барель.

Однак рубль в таких умовах буде плавно слабшати. Тому прогноз щодо курсу російської валюти на літні місяці — це інтервал 65-67 за долар.

Треба розуміти: крім нестійкою нафти, проти рубля грає ще ряд факторів. Насамперед, це конвертація держкомпаніями валюти для виплати дивідендів в рублях. Плюс традиційне літнє зниження валютної виручки експортерів — позначається сезонний спад у споживанні енергоносіїв. Нарешті, проти рубля грають виплати за зовнішнім боргом.

Зауважу, в руках грошових влади РФ є ефективні важелі для стабілізації курсу російської валюти. Для цього, наприклад, досить знизити обсяг закупівельних інтервенцій в рамках бюджетного правила.

«СП»: — Що буде з цінами на нафту в найближчому майбутньому?

— Тут все досить невизначено. Різке зниження котирувань, природно, йде на очікуваннях уповільнення глобального господарства, і зниження попиту на енергоносії. Так відбувається, оскільки перспективи торговельних переговорів США-Китай вельми туманні. Плюс Вашингтона минулого тижня різко ввів 5-процентний збір на весь мексиканський імпорт. Це тільки додало масла у вогонь.

Негативні настрої посилив і федеральний резервний банк Атланти. Його прогнозна модель славиться точністю, і користується повагою аналітиків у всьому світі. Так от, банк зараз прогнозує, що ВВП США в другому кварталі 2019 року знизиться до 1,3%. Нагадаю, в першому кварталі американська економіка демонструвала зростання в 3,1% ВВП.

Такі висновки підтверджують дані про переробку нафти в Китаї. За підсумками травня показники пішли в негативну область. На думку аналітиків, це ясне вказівку на високу ймовірність спаду в китайській економіці.

Не дивно тому, що гравці на нафтовому ринку розвернулися і почали гру на пониження.

«СП»: — Як довго триватиме ця гра?

— Я не вважаю, що це буде тривалий спад, В кінці червня в Осаці збереться «Велика двадцятка», в рамках якої може відбутися зустріч Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, і перезапуск переговорного процесу щодо умов взаємної торгівлі. Якщо це станеться, падіння нафти відразу припиниться. Котирування займуть позицію біля $ 66 за барель, а потім поступово почнуть «відростати».

Але перспектива, тим не менш, стійкою не виглядає — з урахуванням картини, яка складається в глобальній економіці. Мабуть, уповільнення і в цьому випадку буде продовжуватися.

Тим більше, за логікою США, досягнення компромісу в переговорах з Китаєм правильно дотягнути до 2020 року. Щоб цей компроміс можна було продати виборцям як «найбільший успіх» Трампа — якраз напередодні нової виборчої президентської кампанії.

Ринок нафти буде реагувати на події, і все друге півріччя 2019 року буде перебувати під тиском.

«СП»: — Як буде розвиватися ситуація з ОПЕК?

— Тут все теж досить туманно. Поки циркулюють чутки, що зустріч учасників ОПЕК+, на якій планувалося подовжити угоду, перенесено з кінця червня на липень.

Так зроблено, тому що члени ОПЕК+ хочуть дочекатися підсумків засідання G20. Їм дійсно доречно збиратися після того, як проясниться перспектива торгових воєн та попиту на нафту.

Є три сценарії, за якими можуть розвиватися події в ОПЕК. Перший — картель продовжить агресивне зниження видобутку з тим, щоб повернути ціни до $ 70-75 за барель. Сценарій цей правдоподібний, але досить ризикований. Тому що видобуток сланцеватой нафти в цьому випадку рвоне вгору ще швидше. У підсумку вийде різкий сплеск цін на нафту, а через квартал — різкий спад. Ймовірність такого сценарію я оцінюю в 40%.

Другий сценарій — це заморозка угоди на півроку-рік. Учасники заявлять, що їм потрібно взяти паузу для оцінки глобальних обставин. В цьому випадку ціна на нафту може коливатися в широкому інтервалі $ 50-70 за барель. Ймовірність такого сценарію — 15-20%.

Все інше — 40-45% ймовірності — це третій сценарій. В рамках якого буде лібералізація угоди ОПЕК+, з деяким збільшенням обсягів видобутку, але все ж із збереженням угоди.

Вибір з цих трьох опцій буде залежати виключно від результатів засідання «двадцятки» в Японії. Росії, тим не менш, ні один з сценаріїв катастрофою не загрожує.