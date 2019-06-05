Зеленський змінив позицію і заявив про готовність до переговорів з Росією

Сьогодні на зустрічі і спільному брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговори з Росією, і докласти зусиль до виконання мінських домовленостей.

Зазначимо, що раніше, виступаючи 23 травня на конференції IFORUM-2019, президент Зеленський робив прямо протилежні заяви. Тобто, говорив про те, що не має наміру вести переговори з Росією, яку назвав «агресором».

Політологи стверджують, що нинішньому президенту України доводиться буквально говорити протилежні речі, оскільки йому до проведення парламентських виборів та в умовах сучасного політичного поля країни, не можна втрачати симпатії будь-якого електорату. Як проросійського, так і антиросійського.

Тим не менше, європейські політики, втомлені за останні роки від української порядку, не готові були б зараз чути антиросійські заяви, чим і пояснюється зміна риторики з боку президента Зеленського в спілкуванні з генсеком.