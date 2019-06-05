Питання про ліквідацію дитячої лікарні №7 на Печерську не буде розглядатися на сесії КГС, – депутат Шлапак

Проект рішення “Про припинення діяльності Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району Києва шляхом приєднання до Київської міської центру дитячої нейрохірургії” не розглядатиметься на черговій сесії Київської міської ради.

Цей проект був відхилений Постійною комісією з питань охорони здоров’я та соцзахисту Київської міськради, а потім і зовсім відкликаний.

Про це стало відомо з Відеокоментар депутата Київради Алли Шлапак ( “Єдність”).

“Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соцзахисту Київської міськради відхилила проект рішення” Про припинення діяльності Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району Києва шляхом приєднання до Київської міської центру дитячої нейрохірургії “і я дякую всім батьків, що зібралися і прийшли на комісію, юристам, з якими ми обґрунтували в моєму зверненні неможливість ліквідації дитячої клінічної лікарні. Завдяки цьому проект рішення був відхилений, а суб’єкт подачі відкликав свій проект рішення “, – говорить Алла Шлапак.

За її словами, питання про ліквідацію лікарні в такий спосіб не буде розглядатися на сесії КГС і не буде включений до порядку денного.

Нагадуємо, що депутати Київради виступили проти ідеї об’єднання Дитячої клінічної лікарні №7 з Київським міським центром дитячої нейрохірургії.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!