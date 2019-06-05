“Не забудемо, не пробачимо!” : Десять “подвигів” маршала Жукова

У Росії чергова істерика, стогони і гнівні крики “Не забудемо, не пробачимо!”. Сталося непоправне – в Україні, в Харкові, “кляті біндерофци” знесли пам’ятник “Спасітелю.Отечества” Жукову. Забуті “Зимова вишня”, Магнітогорськ, Шереметьєво, Дзержинськ. Вой пропагандонов стоїть на всю країну пише на своїй сторінці в Фейсбук Дмитро Чекалкін.

Згадувати про те, ким насправді був їхній кумир, більшість росіян не хоче. Потрібно їм допомогти. І так. Отже десять подвигів маршала Жукова:

Подвиг 1.

Жоден полководець світу не мав таких ганебних поразок, як Жуков влітку 1941 року.

Вся “чудово підготовлена” Червона Армія була через Жукова розгромлена в перші ж місяці війни.

У 1941 році Червона Армія втратила 6,3 мільйона солдатів і офіцерів.

З них 1 мільйон були розстріляні органами НКВС або посаджені в ГУЛАГ за відмову воювати. 1,3 мільйона були вбиті в бойових діях. Близько 4 мільйони здалися німцям здебільшого добровільно, не бажаючи воювати за радянський режим.

Подвиг 2.

Перед нападом нацистів, на кордоні за наказом Жукова були зосереджені 10 залізничних бригад чисельністю в 70 тисяч чоловік. 22 червня бійці цих бригад відбивалися від німців кувалдами і лопатами.

Подвиг 3.

У 1941 році СРСР втратив 101.100 гармат і мінометів, з яких 7 тисяч були захоплені німцями вже вранці 22 червня на кордоні, а також 6.290.000 одиниць стрілецької зброї, велика частина якого дісталася німцям у вигляді трофеїв в перші дні війни, так як була складирована на кордоні. Противнику дісталися як трофеї і величезні запаси пального і боєприпасів.

Подвиг 4.

У перші ж дні війни СРСР втратив 10.300 літаків, що в 2 з гаком рази більше за все числа німецьких літаків, з яких майже всі були спалені на землі, ні разу не злетівши в повітря.

Причому, велика частина була знищена на аеродромах німецькими танками.

Подвиг 5.

У 1941 році Червона Армія втратила 20.500 танків з 27 тисяч передвоєнних.

З них в перші ж дні війни Жуков подарував Гітлеру 6,5 тисячі радянських танків, в тому числі Т-34, КВ-1 і КВ-2. Гітлер починав війну тільки з 3582 танками, але в перші ж дні війни заволодів ще 6,5 тисячами танків, які потім і наступали на Смоленськ і Москву з хрестами на бортах – німецькі танки становили лише третину, а дві третини – це радянські танки, подаровані Жуковим Гітлеру.

Подвиг 6.

Жуков перебував в Ленінграді трохи більше трьох тижнів. І кожен день – розстріли, розстріли, розстріли. І загрози розстрілу всім – від командуючих арміями до рядових бійців. Жуков, як відомо, був вірним учнем військового злочинця Тухачевського, який брав і розстрілював заручників. Прибувши до Ленінграда, Жуков насамперед взяв в заручники сім’ї своїх підлеглих, включаючи дружин, матерів, сестер, дітей. Жуков відправив командуючим арміями Ленінградського фронту і Балтійського флоту шифрограму № 4976: «Роз’яснити всьому особовому складу, що всі сім’ї тих, хто здався ворогові будуть розстріляні і після повернення з полону вони теж будуть розстріляні». Наказ Жукова про заручників був вперше опублікований в журналі «Початок» № 3 за 1991 рік.

Відповідно до наказу Жукова в заручниках опинилися сім’ї бійців і командирів чотирьох армій і авіації Ленінградського фронту, двох корпусів ППО і Балтійського флоту. Загальна кількість військовослужбовців в цих з’єднаннях і об’єднаннях в той момент – 516 000. А родичів у них – мільйони. Ось ці мільйони Жуков письмовим наказом і оголосив заручниками. Жуков не уточнював, кого саме будуть розстрілювати. Розумій як знаєш: тільки дружин або сестер теж? Якщо будуть розстрілювати дітей, то з якого віку? А у людей похилого віку які вікові обмеження? Або ніяких?

При цьому кільце блокади Жуков серйозно не спробував розімкнути. Знекровивши війська в безглуздому і невдалому наступі на захід – намагаючись деблокувати частини Приморської групи військ, притиснутою німцями до Фінської затоки. А на початку жовтня невдачливого «рятівника Ленінграда» повернули в Москву.

Подвиг 7 і подвиг 8.

Що робив Жуков під Єльня в серпні 1941 року? Кидав піхоту на штурм спочатку вкопані в землю танків, потім мінних полів.

Що робив цей геній під Ржевом? Протягом 15 місяців полк за полком, дивізія за дивізією йдуть на абсолютно безглуздий штурм укріплених німецьких позицій.

В ході операції “Марс” під Ржевом восени 1942-го року РККА втрачала 8 295 чоловік убитими в ДЕНЬ. Всього протягом одного року боїв за маленький місто Ржев втрати Радянської армії склали близько 1,4 млн осіб. Це в 17 разів більше, ніж втратив весь корпус морської піхоти США на всьому Тихоокеанському театрі військових дій за 3 роки боїв (близько 87 тис).

Подвиг 9.

“Розмінування” мінних полів за допомогою піхоти.

Президент США Ейзенхауер згадував зустріч з Жуковим на Потсдамській конференції в 1945 році:

“Для нас була проблема, подолання мінних полів, їх розмінування забирало багато часу” – ділився з Жуковим Ейзенхауер.

“Як ви вирішували проблему мінних полів?” – запитав Ейзенхауер Жукова.

На що Жуков відповідав: “Коли ми впираємося в мінне поле, наша піхота продовжує наступ так, немов би його там не було. Солдат не детонують протівомашінних і протитанкових мін, тому після того як вони проходять мінне поле і зміцнюються на протилежному боці, за ними йдуть сапери і боронять проходи, по яких можуть пройти танки “.

А то! Що таке сірий російський іван для радянської влади? Видатковий матеріал.

Інша річ машини: це цінне соціалістичне майно. Ейзенхауер напевно на все життя запам’ятав цю розмову.

Подвиг 10. Останній.

Під час ядерних випробувань на Тоцький полігоні (операція “Сніжок”) у вересні 1954 року прогнав через район ядерного вибуху кілька тисяч солдатів Брестського гарнізону. А всю дозу опромінення схопили майже всі брали участь в навчаннях военнослужащіе- крім самого високого начальства, зрозуміло. І це не кажучи про місцевих жителів, яких на час навчань їх евакуювали, але потім вони повернулися – в свої села і на свої поля, – вже заражені радіацією. Купалися в радіоактивних річках і ловили там рибу, пили заражену воду, ходили в заражені лісу, збирали і їли радіоактивні гриби і ягоди …

Слово “солдат” в російській радянському і пострадянському мовою позбавлене звучання “людина”. Баби ще народять!

Криваві злочини цього монстра ще будуть засуджені. До перемоги над Німеччиною цей вбивця, багатоженець і маніяк має відношення вельми опосередковане. І тільки ватники майбутнього будуть продовжувати свій тужливий виття “Ви все брешете”, “Жуков наш” …

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