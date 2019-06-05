Учені знайшли несподівану користь від червоного м’яса

Вживання червоного м’яса у складі середземноморської дієти знижує ризик розвитку розсіяного склерозу.

До такого висновку прийшли вчені із Університету Кертіна й Австралійського національного університету, передає “Лента.ру”. Вони провели дослідження, в якому взяли участь 840 осіб.

Метою був пошук зв’язку між середземноморською дієтою, що включає необроблене м’ясо (баранина, яловичина і свинина), і зниженням ризику початкової стадії деміелінізації центральної нервової системи, що передує розсіяному склерозу.

Виявилося, що вживання 65 грамів м’яса у день може загальмувати розвиток захворювання.

Дослідники вважають, що це пов’язано з наявністю мікро- і макроелементів, зокрема білків, заліза, цинку, селену, калію, вітаміну D і вітамінів групи В, деякі з яких беруть участь у забезпеченні нормального функціонування нервової системи.