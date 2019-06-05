Як виглядає найдавніше місто Європи

Давним-давно, на зорі часів, один важливий і гордий фракійський авторитет на ім’я Міна поклав тут камінь, який довго і вперто носив з собою в наплечном мішку. Сів на нього і почав чекати. Потихеньку до нього підходили його шанувальники,задавали запитання і брали автографи. Закінчилося все тим, що з сусідської каменоломні фанати Міни перетаскали всі булижники, і самі не помітили, як побудували місто навколо нього. І не надто мудруючи, назвали його в честь кумира — Менебрия. А на головних воротах кремінним лезом вибили «3200 років до нашої ери».



Але є сумніви щодо достовірності цієї написи, все-таки арабських цифр тоді ще не було.







Зараз з містом все добре. Там продають магнітики і варену кукурудзу. І це незважаючи на те, що зовсім незадовго до народження Ісуса, приблизно за 600 років, півострів (а саме на ній розташований місто) постраждав від землетрусу. То Зевс був злий на греків, які відняли Менебрию у фракійців, то йому не сподобалося нове назва Месебмрия, і він почав вередувати. Коротше, від міста залишилося трохи більше половини. Швидше за все, це був відповідний розмір для шанувальників Бахуса і Юпітера, які приїхали на туристичному автобусі, нібито, пофотографувати. А самі зайняли всю елітну нерухомість, випустили газети на давньоримському і взагалі стали вести себе, як вдома.



Ой, я ж вам ще досі не сказав, де знаходиться це місто зараз. А то Менебрия, Месембрия… Але нічого. Ще кілька пропозицій — і ви, дорогі мої, самі все зрозумієте.



На знайомство з містом ми відправилися на човні. Плисти приблизно хвилин 15. І вже здалеку в телеоб’єктив видно середньовічні руїни, якими усипаний весь півострів. Все-таки на клаптику в 24 га налічується близько 40 церков з тисячолітньою історією.











І поки ми підпливаємо, я розповім, що ж сталося з містом далі.







Так от, Стародавній Рим упав. Понаїхали римляни не захотіли залишатися в Месембрии і швиденько згорнулися, залишимо ворота відкритими, через які прийшли візантійці. Поки Візантія молилася Богу, будувала скрізь церкви і писала письмена і з допомогою армії різала жителів сусіднього країн, болгарський хан Крум з підтримкою братів-слов’ян дав хороших звіздюлєй візантійським набожникам і зайняв Месембрию, давши місту болгарське назва — Несебр (Нессебыр).







Зараз місто поділене на дві частини: Старий Несебр, який знаходиться на півострові і Новий — материковий. З’єднуються вони вузенькою дорогою до 400 метрів завдовжки. Перед в’їздом в Старе місто туристів зустрічається млин, побудований в період Болгарського Відродження в XVIII столітті.







Так, у Болгарії теж було Відродження. І це незважаючи на те, що Перше Болгарське царство проіснувало трохи менше 4-х століть. А Несебр був болгарським і того менше. Між Першим і Другим Болгарським царством був період в 100 років, при яких Візантія робила з болгарами та їх землями, що хотіла: всю православну еліту вивозили в сучасну Туреччину, а Константинопольський патріарх оголосив всім болгарам і місцевим попам, що відтепер вони всі його сучки.



Але які ж сучки з ханів і південних слов’ян?! Загалом, до кінця XII століття незадоволені владою, замість того, щоб сидіти на кухні, кудкудакати про життя під міцну ракію, вийшли на вулиці і надавали зірки всім цим візантійцям. Так з’явилося Друге Болгарське царство, яке проіснувало 200 років. Тому що потім прийшли турки…



Ось і виходить, що всього за якихось 500 років болгарам вистачило патріотизму, щоб через 5 століть турецького хозяйничества, сказати мусульманам «Ні», махнувши головою вгору-вниз.



На головній вулиці, недалеко від млина знаходяться стенди з фотографіями старого Несебра.







А якщо пройти на південь, то можна вийти на місцевий пляж, який так і називається «Південний пляж».







Але все одно, найцікавіше знаходиться на півострові. Сидячи на лавочці, можна милуватися Сонячним Берегом і Святим Власом.







Пам’ятник Святому Миколаю — покровителю моряків.











Старий Несебр несхожий на типові старі міста Європи. Тут немає кам’яних будівель і химерних дохідних будинків. Майже всі споруди датуються XVIII століттям. Їх особливість полягає в тому, що на масивному фундаменті і кам’яному першому поверсі побудований 2-й поверх, оббитий деревом, який може випирати над першим метра на півтора і підтримуватися знизу балками, створюючи вузенькі вулички між будинками ще більш вузькими.















А любитель церковної старовини, а також пакетний турист, у складі екскурсійної групи, обов’язково дізнається про середньовічні руїни храмів, які можуть знаходитися, мало не у дворі житлового будинку, пристосовані під якийсь сарай.



















Багато говорять, що в Несебрі все дешевше: починаючи від обедоужина до магнітиків. Але…



Це Борис. Він бив себе в груди, доводячи з допомогою російської мови і акценту, що білорус. У результаті з’ясувалося, що це його дружина з Новогрудка, а сам він болгарин, неодноразово бував на її батьківщині і відвідав майже всі основні білоруські міста. Загалом, Борис є адміністратором в ресторані. І меню цього ресторану було найдорожчим, яке ми зустрічали на всьому узбережжі, включаючи Сонячний Берег. І ціни на магнітики, як скрізь: 1-3 льова. Загалом, туристичні брошури молодці тим, що ненав’язливо заманюють туристів туди, де нібито дешевше.











Відмінне розташування у «переодевалкі».







Через пару годин гуляння по вузеньких вуличках, в очах починає рябіти від всіляких сувенірів, мережив і магнітиків. Буквально всі перші поверхи столітніх будівель на жвавих вулицях напхані магазинами, кафе і ресторанами. А також туалетами. Таблички «WC» висять всюди!















