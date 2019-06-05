Виявлення симптомів раку товстої кишки (колоректального раку) ускладнюється складністю будови і функціонування травної системи.
Багато симптомів можуть вказувати на цей тип онкозахворювання, інфекції або запальні захворювання кишечника – це перші сигнали для звернення до лікаря і проходження обстеження.
Симптоми раку товстої кишки у чоловіків і жінок однакові. Список, який включають в себе наступне:
– зміни в звичках кишечника, якщо вони тривають більше декількох днів: запор, діарея;
– судоми і здуття живота;
– відчуття повного кишечника через зростання пухлини;
– кров в калі;
– безпричинна втрата ваги;
– втома;
– задишка.
Фактори, які можуть збільшити ризик розвитку раку товстої кишки:
– колоректальні поліпи або запальні захворювання кишечника;
– деякі спадкові генні мутації (спадковий неполіпозний рак прямої кишки);
– вік;
– діабет 2 типу;
– приналежність до деяких етнічних груп (афроамериканці).
Знизити ймовірність розвитку раку товстої кишки можна шляхом внесення змін до способу життя, зокрема, змінити звички в харчуванні.