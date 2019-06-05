Виявлення симптомів раку товстої кишки (колоректального раку) ускладнюється складністю будови і функціонування травної системи.

Багато симптомів можуть вказувати на цей тип онкозахворювання, інфекції або запальні захворювання кишечника – це перші сигнали для звернення до лікаря і проходження обстеження.

Симптоми раку товстої кишки у чоловіків і жінок однакові. Список, який включають в себе наступне:

– зміни в звичках кишечника, якщо вони тривають більше декількох днів: запор, діарея;

– судоми і здуття живота;

– відчуття повного кишечника через зростання пухлини;

– кров в калі;

– безпричинна втрата ваги;

– втома;

– задишка.

Фактори, які можуть збільшити ризик розвитку раку товстої кишки:

– колоректальні поліпи або запальні захворювання кишечника;

– деякі спадкові генні мутації (спадковий неполіпозний рак прямої кишки);

– вік;

– діабет 2 типу;

– приналежність до деяких етнічних груп (афроамериканці).

Знизити ймовірність розвитку раку товстої кишки можна шляхом внесення змін до способу життя, зокрема, змінити звички в харчуванні.