NASA показали небо в рентгенівському випромінюванні

Детектор космічних джерел випромінювання з міжнародної космічної станції (NICER) відтворив дивовижну картину того, як виглядає все небо в рентгенівському випромінюванні.

Карта неба, яку протягом 22 місяців вночі робив детектор Neutron star Interior Composition Explorer (NICER) з МКС, скидається на сліди літаків у небі, але насправді на знімку зафіксований рух космічних джерел випромінювання, коли станція обертається навколо землі кожні 93 хвилини, йдется в повідомленні на сайті Національного аерокосмічного агентства США.

Кожна арка на зображенні є джерелом рентгенівського випромінювання, вони формуються коли детектор відстежуває ті самі шляхи між цілями, і арки зливаються у яскраві плями. Плями показують найпопулярніші координати, за якими слідкував детектор, де розташовані важливі джерела рентгенівського випромінювання.

“Навіть з мінімальною обробкою, на зображенні видно Петлю Лебідя, залишок супернової ширини в 90 світових років, якому від 5 до 8 тисяч років. Ми поступово будуємо нове рентгенівське зображення всього неба. Можливо, нічні дослідження NICER знайдуть досі невідомі джерела”, – сказав Кейт Гендро, дослідник з центру космічних польотів імені Годдарда.

Але головною місією детектора NICER є визначення розміру щільних залишків мертвих зірок, які називаються нейтронними зірками. Ці вимірювання нарешті дозволять фізикам розкрити таємницю того, якої форми набуває матерія у надзвичайно щільному ядрі нейтронних зірок.

Найкраще для визначення розмірів підходять “пульсари” – нейтронні зірки, які швидко обертаються і є регулярними цілями детектора NICER.

Нагадуємо, що американське агентство NASA об’єднало знімки Hubble за 16 років і створило найбільш деталізоване на сьогодні зображення Всесвіту.

Фото: NASA/NICER