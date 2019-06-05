Чергові інтриги навколо розслідування спецпрокурора Мюллера

Судячи з усього, інтрига навколо розслідування про втручанні в американські вибори не зникне до тих пір, поки Трамп складе свої повноваження президента США. Так днями в Нью-Йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді був заарештований свідок розслідування Мюллера – Джордж Надер.

За повідомленнями прокуратури Східного округу штату Вірджинія, в його мобільному телефоні були знайдені матеріали, що характеризуються як «візуальні зображення неповнолітніх, які вчиняють дії сексуального характеру». Причому Надер вже не в перший раз попадеться на подібному порушенні. У 1991 році він був звинувачений у подібному і визнав свою провину. У підсумку свідку може загрожувати від 15 до 40 років тюремного ув’язнення.

Американське ж суспільство сприйняло це затримання без особливого подиву. Навпаки, користувачі мережі знайшли на Джорджа Надера ще більш пікантну інформацію: одного разу чеський суд засудив його до року тюремного ув’язнення за 10 випадків сексуальної наруги над неповнолітніми, так само він був звинувачений в імпорті дитячої порнографії з-за кордону.

Існує думка, що замовники розслідування виявилися незадоволені його результатами. Після прохання Мюллера піти у відставку новий спецпрокурор вирішив не повторювати помилок свого попередника. В американському правосуддя у справах подібного характеру найчастіше вибираються свідки, на яких є якийсь компромат. Його і вирішили використовувати, щоб таким чином натякнути іншим учасникам даного розслідування, що буде, якщо вони будуть давати «неправильні» свідчення.