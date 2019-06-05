Нещасливе дитинство: зірки, які стали жертвами агресії дорослих

Шарліз Терон

Сьогодні, 4 червня, відзначається Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії. Це данина всім неповнолітнім, які постраждали не тільки в результаті війн, але і в цілому з-за дій дорослих — часом, на жаль, власних батьків.

Таких дітей, як це не жахливо, безліч. Не про всіх випадках жорстокого і неналежного поводження з неповнолітніми стає відомо, багато жертви мовчать роками, навіть вже у дорослому віці. Серед знаменитостей чимало тих, хто все ж висловився про те, що пережив у дитинстві. Згадуємо деякі з цих історій.

Шарліз Терон

Сумну історію дитинства Шарліз Терон знають майже всі: на очах у майбутньої зірки її мати застрелила її п’яного батька в цілях самооборони. Шарліз було тоді 15 років, сім’я жила в ПАР, де, як відомо, зброя в будинку не рідкість. Батько протягом довгих років фізично і емоційно проявляв агресію стосовно дружини і дочки, а в той фатальний вечір відкрив стрілянину будинку.

Є теорія, за якою застрелила батька сама Шарліз, а вину на себе взяла мати, не бажаючи псувати майбутнє доньки.

Шарліз Терон з батьком Чарльзом і матір’ю Гердою

Терон каже, що ніколи не вінілу мати в трагедії, оскільки впевнена: вона врятувала їхні життя. Суд також став на бік жінки і її виправдали. За словами актриси, якщо б вона могла щось змінити у своєму минулому, вона б вчасно переконала батьків розлучитися.

Шарліз каже, що ще більш травматичним, ніж сам інцидент, було існування в одному будинку з алкоголіком:

Ти ніколи не знаєш, чим закінчиться день, і залежиш від цієї людини і від того, нап’ється він сьогодні чи ні,

— говорила вона.

Шарліз Терон з мамою

Холлі Беррі

В інтерв’ю актриса розповідала, що батько бив її мати:

Вона досі звинувачує себе в тому, що мирилася з жорстокістю і дозволяла, щоб діти зростали в атмосфері,

— говорила зірка.

Холлі Беррі з мамою Джудіт Енн

За словами Беррі, за насильством у сім’ї вона спостерігала з п’ятирічного віку, і це повторювалося регулярно. Вона розповідає, що батько при ній зіштовхував мати зі сходів, бив її пляшкою по голові. Зрозуміло, все це позначилося і на самій Холлі:

Ми з моєю сестрою бачили занадто багато і страждали від усього, від чого страждають діти, виховані в таких сім’ях… У мене були проблеми з самооцінкою. Бувало, що я вибирала невідповідного партнера. Але я бігла стрімголов, як тільки розуміла, що є ймовірність домашнього насильства,

— говорить актриса.

Батько Холлі Беррі — Джером Джессі Беррі

Зараз Холлі Беррі активно підтримує благодійні програми, які допомагають жертвам насильства в сім’ї.

Крістіна Агілера

Крістіна Агілера, а також її сестра і мати постраждали від бурхливого темпераменту батька зірки, який нерідко піднімав руку на близьких. За словами Христини, почасти через батьківській агресії вона намагалася відволікти себе творчістю і з головою пішла в музику.

Я відчувала себе як у клітці. І весь час відчувала небезпеку: в моєму будинку було багато поганого, була жорстокість… Відчуття безпорадності — це найгірше почуття на світі,

— зізнавалася вона.

Крістіна Агілера (в центрі) з сестрою Рейчел і мамою Шеллі

Мама співачки згадує в інтерв’ю, як одного разу побачила, що у чотирирічної Христини кров на обличчі, і запитала, що з нею:

Вона відповіла: «Тато хотів поспати, а я шуміла»,

— згадує мати Агілери.

В кінці кінців вона пішла від чоловіка після 10 років шлюбу, забравши дочок. Христині тоді виповнилося сім років. Співачка розповідає, що батько намагався помиритися з нею і просив вибачення, проте вони так і не налагодили відносини:

Я ненадовго впустила його у своє життя, але скоро зрозуміла, що в цьому немає необхідності.

Сам Фаусто в пресі заперечував звинувачення, кажучи, що його стосунки з дружиною «не були ідеальними», але він завжди любив дочок і ніколи не бив їх.

Ексл Роуз

Дитинство лідера гурту Guns N Roses ніяк не назвеш щасливим: музикант в ранньому віці став жертвою абьюза сексуального характеру, причому з боку власного біологічного батька. У це навіть не хочеться вірити, але Экслу було в той час два роки: принаймні, так говорив журналістам сам Роуз.

Ексл Роуз

Коли батько пішов з сім’ї, у Эксла з’явився вітчим — священик, який вважав за краще вирішувати всі проблеми за допомогою кулака. Діставалося не тільки Роузу, але й біологічним дітям чоловіка його матері. Мати музиканта вважала за краще не втручатися:

Вона дивилася, як він мене б’є, але ніколи мене не заступалася,

— говорив він.

У дорослому віці Роуз проходив психотерапію, щоб розпрощатися з важкими спогадами. Ну і, очевидно, знаходив розраду в знаменитому поєднанні «sex, drugs, rock-n-roll». Він вважає дитячу травму причиною багатьох своїх емоційних труднощів і проблем зі здоров’ям.

Опра Уїнфрі

Одна з найбагатших і найуспішніших жінок світу народилася в бідній сім’ї, її батьки ніколи не були одружені, мати працювала прибиральницею. Маленька Опра якийсь час виховувалася бабусею на фермі і з ранніх років звикла до насильства: варто було дівчинці провинитися в чомусь, як вона отримувала удари прутом.

Все, чим я є сьогодні, — результат праць моєї бабусі. Моя сила, мій образ мислення — все це було в мене, коли мені було 6 років,

— каже вона.

Вже ставши знаменитістю, Уїнфрі публічно розповіла, що в дев’ятирічному віці була згвалтована двоюрідним братом. Тоді ж вона зазнавала докучань з боку братів, дядьки і їх друзів. Дівчинка не раз тікала з дому, в підсумку взагалі опинилася в притулку для важких підлітків, та ще й вагітною. Опрі тоді було 14 років, її дитина померла незабаром після народження.

З притулку її забрав батько, в сім’ї якого дівчина мало-помалу почала жити нормальним життям. Зараз вона відкрито говорить про своє неблагополучне дитинство, щоб підтримати дівчат, яким довелося зіткнутися з подібними подіями.

Кожному, хто стикався з вербальним або фізичним насильством, доводиться витратити значну частину свого життя на те, щоб повернути здорову самооцінку,

— каже Опра Уїнфрі.

Тім Рот

Актор зізнався, що протягом декількох років піддавався сексуальному насильству з боку власного діда. Більше того: батько актора також раніше був жертвою того ж ґвалтівника.

Так, це був його батько. Він був чортовим ґвалтівником. Але ні в кого язик не повертався говорити про це. Ніхто не знав, що робити в такій ситуації,

— сказав Тім Рот у відвертому інтерв’ю, де називав свого батька «людиною з пошкодженої душею».

Тім Рот

В кінці 90-х Рот зняв в якості режисера фільм «Зона воєнних дій» (The War Zone) про батька, насилующем свою дочку. Актор ще тоді зізнавався журналістам, що тема знайома йому не з чуток, але лише пару років тому розповів шокуючі подробиці.

Нікі Мінаж

У неблагополучній родині зростала і Нікі Мінаж. Батько зірки був алкоголіком і наркоманом, він часто бив її мати, а одного разу взагалі підпалив їх будинок, щоб розправитися з родиною. У підлітковому віці — і це не дивно — Мінаж намагалася якомога менше часу проводити вдома і ночувала в машині.

Я пам’ятаю, як мама дозволяла татові піднімати на неї руку. Вона розповідає, як, коли я була маленькою, я намагалася захистити її, підбігала і закривала її собою… Можливо, хтось вважає мене стервом, але насправді я ще в дитинстві заприсяглася, що ніколи не дозволю чоловікові бити чи ображати мене,

— розповідала вона.

Нікі Мінаж з мамою Керол

Ніки згадує, що часом їй навіть хотілося вбити свого батька:

Мені хотілося, щоб він помер. Ми боялися за життя мами, тому що, як тільки він виходив з себе, почав погрожувати, що вб’є її.

Мері Джей Блайдж

Співачка каже, що піддавалася абьюзу з боку дорослих — як емоційного, так і сексуальному — з п’ятирічного віку. За словами Блайдж, в дитинстві вона постраждала від насильницьких дій одного сім’ї:

Я пам’ятаю свої почуття прямо перед тим, як це сталося. Я просто не могла повірити, що людина може вчинити зі мною таке… Мені було соромно після події, я вважала, що винна сама. І з-за цього переконувала себе в тому, що я нікчема.

Мері Джей Блайдж

Як розповідає співачка, вона роками не могла впоратися з дитячою травмою і намагалася заглушити біль будь-якими способами:

Це було сильніше за мене. Я ненавиділа себе, вважала себе потворною. Алкоголь, секс, наркотики — я пробувала все, щоб мені стало краще,

— згадує вона.

З рідними у Мері відносини ніколи не складалися: батько залишив сім’ю, і співачка його майже не знала, її виховували мама і дві тітки — їх зірка називає «дуже злими людьми».

Ті, хто мене оточували — вони, звичайно, розсердяться на мене, але це правда, — це були злі, заздрісні, неосвічені, самозакохані люди,

— каже Блайдж.

Дженіс Дікінсон

Легенда модельного бізнесу відома своєю відвертістю. Не приховує Дікінсон і те, що у неї було важке дитинство: батько виявляв насильство по відношенню до Дженіс і її сестрі. Це тривало роками.

Батько не міг контролювати свій гнів, він міг закрити мене в багажнику машини, міг зв’язати… Було насильство — фізичне, емоційне і сексуальне. Мене щодня ображали, били — просто тому, що я не дозволяла йому зайнятися зі мною сексом. Він говорив мені, що я схожа на хлопчиська, що я ніколи нічого не доб’юся. Я вважаю, що, якщо ти домогаешься власної дитини, тебе треба негайно каструвати,

— розповідала вона.

Дженіс Дікінсон

Дженіс покинула свій будинок, як тільки їй виповнилося 18. Як і у багатьох людей, що пережили в дитинстві домашнє насильство, у неї були проблеми з алкоголем, наркотиками і лікарськими препаратами.

У 2006 році Дженіс зробила ще одне шокуюче зізнання: можливо, вона «допомогла» батька-абьюзеру відправитися на той світ, коли йому стало погано з серцем:

Коли ми їхали в лікарню, я викинула у вікно його таблетки, а лікарям нічого не сказала. Може бути, мені хотілося вбити абьюзера?

Тері Хетчер

Коли зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» (Desperate Housewives) вперше стала жертвою сексуальних дій з боку свого дядька, їй було всього п’ять років. Насильство тривало кілька років.

Я все життя намагалася приховувати цей факт,

— зізналася Тері.

Тері Хетчер

Заговорити їй довелося лише багато років потому, коли їй було вже 38 років і вона дізналася, що 14-річна дівчинка, яка виявилася ще однією жертвою її дядька, покінчила життя самогубством. Хетчер дала свідчення, і вони стали дуже важливим доказом вини підозрюваного: в результаті 64-річний родич актриси був засуджений до 14 років в’язниці за насильство над дітьми.

ФОТО Splash News/Gettyimages.ua/Архіви прес-служб