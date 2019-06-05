Поки Меган у декреті: принц Гаррі зустрівся з Іванкою Трамп (фото)

З самісінького ранку понеділка триденний візит Дональда Трампа та Меланії Трамп до Великобританії.

Поки президентське подружжя зустрічалося з членами королівської сім’ї в Букінгемському палаці, його донька Іванка спілкувалася з принцом Гаррі.

Вона і її чоловік, 38-річний Джаред Кушнер, який виконує обов’язки старшого радника президента Трампа, оглянули експонати з колекції королеви Єлизавети II. Іванка для зустрічі з королевою вибрала білий костюм від Alessandra Rich, капелюшок і світлі туфлі. Між нею та принцом Гаррі зав’язалася дружня розмова – схоже, що незважаючи на натягнуті стосунки принца з Дональдом, його донька виявилася більш приємною.

: bilshe.com