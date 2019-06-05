РФ продолжает «сіяті добро» в Сирії: в ООН повідомілі про сотні тисяч нових біженців

У сирійській провінції Ідліб спостерігається стрімке зростання кількості біженців. Про це повідомили у Всесвітній продовольчій програми ООН у Женеві, передає DW.

До цього призвело загострення конфлікту між сирійськими урядовими військами та їхніми союзниками й загонами опозиційних до режиму Башара Асада груп, котрі контролюють цей регіон.

З початку квітня поточного року в Ідлібі не менш ніж 300 тисяч людей були змушені залишити свої домівки через посилення збройного протистояння, зазначають експерти ООН. Багато хто з тих, хто намагався врятуватися від конфлікту, шукали притулку в переповнених таборах для біженців, передає агенція новин dpa.

Представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Ерве Верхузель також засудив навмисні підпали полів з ячменем та пшеницею чи городиною, які, за його даними, здійснюють бійці опозиційних груп. З іншого боку, постійні бомбардування урядовими силами не дають селянам своєчасно зібрати урожай чи засіяти поля. «Руйнування полів — це неприйнятно», — наголосив Верхузель.

На тлі ускладнення гуманітарної ситуації в ООН оголосили плани збільшити продовольчу допомогу для регіону. Якщо раніше вона була розрахована на 700 тисяч осіб, то тепер її розширять до 820 тисяч. Загалом у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН щомісячну допомогу в Сирії отримують близько 3,5 мільйона людей, наголошують у організації.

Як повідомлялося, з квітня цього року війська диктатора Асада за підтримки російських та іранських союзників розпочали інтенсивні бомбардування об’єктів сирійської опозиції в провінції Ідліб. У Дамаску запевняють, що таким чином ведуть боротьбу проти ісламістів, котрі домінують у деяких районах цієї непідконтрольної сирійському уряду провінції.

Натомість спостерігачі наводять численні факти потрапляння бомб та ракет в об’єкти цивільної інфраструктури, в тому числі лікарні.

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