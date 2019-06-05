Життя людства круто зміниться: з’явився прогноз кліматичної катастрофи в найближчі десятиліття

Зміни клімату можуть відбутися найближчим часом і несуть в собі загрозу для цивілізації.

Про це йдеться в доповіді незалежної аналітичної групи Breakthrough – National Centre for Climate Restoration (в неї входять видатні вчені, політики і громадські діячі), які займаються проблемами глобальної зміни клімату.

На думку експертів, через зміни клімату вже до 2050 року життя людства круто зміниться. Як заявив колишній міністр оборони Австралії, адмірал у відставці Кріс Баррі, зміни клімату можуть мати “вкрай серйозні наслідки” для безпеки, які не тільки дуже ймовірні, але і важко прогнозовані, оскільки людство за останні тисячі років не переживало нічого подібного в таких масштабах.

За оцінкою Кріса Баррі, продовження існуючих трендів глобального потепління викличе підвищення середньої температури на 3 градуси за Цельсієм, після чого зміни стануть вже незворотні. При цьому екс-адмірал вважає, що точка неповернення практично пройдена і сьогодні ми стрімко рухаємося до руйнування нормальної біосфери, а разом з нею – і держав, і звичного порядку міжнародних відносин. Величезні маси людей будуть змушені переселитися з місць, що стали безлюдними, і ще більше зіткнуться з нестачею чистої води. Різко впаде продуктивність сільського господарства, а в поки ще родючих субтропічних зонах воно стане зовсім неможливим.

“Навіть потепління на 2 градуси за Цельсієм буде означати переселення більш ніж мільярда людей, а при менш сприятливих сценаріях масштаби руйнувань виявляються за межами наших можливостей прогнозування, аж до повного кінця цивілізації”, – пише Кріс Баррі.

До того ж екс-адмірал вважає, що єдиним способом послабити катастрофу буде глобальна мобілізація зусиль усього світового співтовариства. Щось на кшталт того, що відбувалося в роки Другої світової війни, але зосереджене на зниженні викидів парникових газів і відновленні клімату Землі.