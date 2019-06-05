Попереду стагнація: Світовий банк не залишив шансів для економіки

Світовий банк знову погіршив прогноз зростання російської економіки в 2019 році. За оцінками економістів СБ, темпи зростання ВВП Росії в поточному році складуть 1,2%, в той час як у квітневому прогнозі фігурує показник 1,4%.

Про це йдеться в доповіді банку «Перспективи світової економіки: зростання напруженості, зменшення інвестицій». При цьому оцінка зростання вітчизняної економіки в 2020-2012 роках залишилася на рівні 1,8%.

Автори доповіді називають причиною погіршення прогнозу падіння видобутку нафти в рамках угоди країн ОПЕК, жорсткість грошово-кредитної політики і зростання ПДВ з 18% до 20% в початку 2019 року. На думку аналітиків, підвищення ПДВ обернулося падінням роздрібних продажів. Крім того, вважають експерти, на економічну динаміку негативно впливає нестабільність поточної політичної ситуації в Росії, що робить РФ непривабливою країною для приватних інвесторів.

У той же час автори доповіді відзначили рекордні темпи зростання російської економіки в 2018 році, які склали 2,3%. Це максимальний показник за останні шість років, зазначили вони. Вітчизняна економіка зростала, незважаючи на посилення антиросійських санкцій і тиск світового фінансового ринку. На думку аналітиків СБ, економіку Росії в минулому році підтримали зростання нафтових цін, чистий експорт, проведення Чемпіонату світу з футболу і пов’язане з ним будівництво різних об’єктів, у тому числі енергетичних.

Варто відзначити, що це вже третє за рахунком в цьому році зниження прогнозу Світового банку по зростанню російської економіки в поточному році. У січні СБ погіршив прогноз зростання ВВП Росії з 1,8% до 1,5%. У квітні банк знизив оцінку зростання вітчизняної економіки до 1,4%, вказавши, що не на користь ВВП РФ підуть дешевшає нафта і посилення санкцій.

Що стосується перспектив зростання світової економіки в 2019 році, то аналітики банку знизили свій січневий прогноз на 0,3% – до 2,6%. Свою позицію вони пояснили млявою економічною динамікою. У 2020 році темпи зростання світової економіки дещо підвищаться і складуть 2,7%, прогнозують автори доповіді. Відзначимо, що в січневому прогнозі СБ очікував зростання світової економіки в наступному році на рівні 2,8%.

Раніше, цього тижня міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін на зустрічі з президентом Володимиром Путіним пообіцяв посилення економічного зростання в Росії до кінця 2019 року.