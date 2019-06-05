Образ дня: Олена Зеленська в кюлотах і кедах під час візиту до Брюсселя

4 червня новообраний глава держави Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою здійснили перший закордонний візит у новому статусі. Враженнями від поїздки до Брюсселя перша леді поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона зізналася, що змогла не тільки спостерігати за робочим процесом чоловіка, а й прогулятися містом. «Брюссель. Перший закордонний візит. Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом та слідкувала за перебігом офіційних зустрічей Володимира. Хочу подякувати за гостинність дружині Глави Місії України при НАТО Інні Пристайко та дружині Посла України в Бельгії Тамарі Точицькій», — написала Олена Зеленська.

Для закордонної поїздки дружина президента, як і для інавгурації, обрала костюм. Свій вибір перша леді зупинила на двобортному піджаку з кюлотами пісочного відтінку (must have цього літа), білій футболці та білих кедах. Вбрання доповнили сонцезахисні окуляри та карамельна сумка-шопер.