Британські вчені виявили, що 25 чашок кави на день не шкодять серцю

Британські вчені дійшли висновку, що 25 чашок кави на день шкодять судинам не більше, ніж одна чашка. Про це повідомляє прес-служба Лондонського університету королеви Марії.

Деякі попередні дослідження виявляли, що кава звужує судини і підвищує ризик серцевого нападу або інфаркту. Нове дослідження, яке фінансував Британський фонд серця (British Heart Foundation), це заперечує.

У дослідженні взяли участь 8412 осіб. Їх поділили на три групи: ті, хто пили менше однієї чашки кави на день; ті, хто випивав від однієї до трьох; і ті, хто пив більше – деякі навіть по 25 чашок, хоча в середньому учасники цієї групі вживали по п’ять чашок щодня.

Учасникам зробили МРТ-сканування серця та вимірювали пульс. Дослідники враховували такі фактори, як вік, вага, стать, тиск, харчові звички, споживання алкоголю, куріння тощо. У процесі виявилося, що найзавзятіші кавомани – переважно чоловіки, які також курять і регулярно п’ють алкоголь.

Вчені наголосили, що не можуть наполягати на причинно-наслідковому зв’язку, проте вважають, що дослідження принаймні доводить, що кава не настільки шкідлива для серця, як раніше уявляли.

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