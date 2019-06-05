Темношкірий ліквідатор був у Чорнобилі! Расистський скандал отримав несподіване продовження

Серед ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС був темношкірий чоловік. Після расистського скандалу, який підняли навколо серіалу «Чорнобиль», український журналіст Євген Спірін знайшов темношкірого Ігоря Хиряка, який одним з перших потрапив у зону НС.

«Актриса Карла Мері 1 червня написала твіт про те, що розчарована серіалом НВО «Чорнобиль», тому що в ньому немає темношкірих акторів. Над нею посміялися, мовляв, іди вчи історію, які темношкірі в Чорнобилі в 1986 році. Тітка образилася і закрила стрічку, назвала всіх расистами. Виявилося, що серед ліквідаторів є темношкірий. Його звуть Ігор Хиряк. Він потрапив на ліквідацію 26 квітня 1986 року і будував міст через Прип’ять, щоб евакуювати людей. У Хиряка є грамота командира частини №75110. Зараз він живе в Череповці. Бував у Криму після анексії. Я написав йому. Ігор відповів: «Я був у Чорнобилі вже в першій годині 27 квітня 1986-го», — написав Спірін в Facebook.

«26 квітня 1986 року генерал-полковник Осипов поставив частини завдання висунутися в район Чорнобиля і навести понтонний міст через Прип’ять, щоб потім евакуювати жителів. Полк без зброї, лише з протигазами, приїхав на відстані близько чотирьох кілометрів від електростанції. У ніч на 2 травня навели міст. У тому ж році командир частини полковник Іван Язовских нагородив Хиряка подячною грамотою за «зразкове виконання обов’язку перед Батьківщиною». Після служби Ігор повернувся в Череповець, де і живе до сих пір. Фотографії з Чорнобиля він виклав до 30-річчя Чорнобильської трагедії в 2016 році в соціальну мережу», — йдеться в матеріалі.

— Орур (@neggat1ve) 4 червня 2019 р.