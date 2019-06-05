«Росіяни, затягніть пояси»: у Путіна знайшли самий дорогий спосіб забезпечити водою Крим

Російська Федерація для вирішення проблем з водопостачанням Криму запропонувала три варіанти, один із яких – перекидання води з басейну річки Кубань.
Цей варіант – найдорожчий, і оцінюється в 425 млрд руб + 20 млрд щорічних витрат, повідомляє в Twitter Кримський бандерівець.
«Росіяни, затягніть пояси», – додав він.
«Наскільки я знаю, навіть у Краснодарі очисних немає. Так що пийте на здоров’я!» – пише Dima Levytskyi.
«А че відразу не з Амазонки?» – запитав Дмитро.
«Витратять гроші росіян, але тільки от майже ніхто з них не зможе приїхати в Крим», – резюмував aleksei kaplenko.
— Кримський бандерівець (@CrimeaUA1) 3 червня 2019 р.
Наскільки я знаю, навіть у Краснодарі очисних немає. Так що пийте на здоров’я!
— Dima Levytskyi 25% 🔰 (@Kapitoszka) 3 червня 2019 р.
Це ми пам’ятаємо: «Тече вода Кубань-ріки куди велять більшовики!»
— Andy (@AndyPetrov0) 3 червня 2019 р.
а че відразу не з Амазонки?
— Дмитрий25% (@vieh0oyUO4Yqa8i) 3 червня 2019 р.