«Росіяни, затягніть пояси»: у Путіна знайшли самий дорогий спосіб забезпечити водою Крим

Російська Федерація для вирішення проблем з водопостачанням Криму запропонувала три варіанти, один із яких – перекидання води з басейну річки Кубань.

Цей варіант – найдорожчий, і оцінюється в 425 млрд руб + 20 млрд щорічних витрат, повідомляє в Twitter Кримський бандерівець.

«Росіяни, затягніть пояси», – додав він.

«Наскільки я знаю, навіть у Краснодарі очисних немає. Так що пийте на здоров’я!» – пише Dima Levytskyi.

«А че відразу не з Амазонки?» – запитав Дмитро.

«Витратять гроші росіян, але тільки от майже ніхто з них не зможе приїхати в Крим», – резюмував aleksei kaplenko.

— Кримський бандерівець (@CrimeaUA1) 3 червня 2019 р.

Наскільки я знаю, навіть у Краснодарі очисних немає. Так що пийте на здоров’я!

— Dima Levytskyi 25% 🔰 (@Kapitoszka) 3 червня 2019 р.

Це ми пам’ятаємо: «Тече вода Кубань-ріки куди велять більшовики!»

— Andy (@AndyPetrov0) 3 червня 2019 р.

а че відразу не з Амазонки?

— Дмитрий25% (@vieh0oyUO4Yqa8i) 3 червня 2019 р.