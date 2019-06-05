Рейтинг продуктів, які допомагають продовжити молодість

За допомогою деяких продуктів можна допомогти шкірі і організму в цілому довше зберегти молодість.

Згідно з даними фахівців, вживання деяких продуктів допомагає продовжити молодість. Секрет полягає в вмісті речовин, що допомагають організму виконувати ті чи інші функції.

На першому місці в рейтингу опинився йогурт. Натуральний йогурт допомагає нормалізувати мікрофлору кишечника, а це дуже важливо для здоров’я всього організму. Крім того, йогурт є джерелом білка і кальцію.

На другому місці опинився кавун, в якому дуже багато антиоксидантів, вітамінів, мінералів і речовина лікопін, яка допомагає зберегти молодість шкіри.

На третьому місці – жирна риба. Як показують численні дослідження, вживання жирної риби допомагає знизити холестерин, корисні жирні кислоти підвищують захисні властивості шкіри, сприяють виробленню колагену і благотворно впливають на нервову систему.

Також джерелом жирних кислот є авокадо і оливкова олія, які, крім того, містять необхідний шкірі вітамін Е.

Варто включити В раціон горіхи – в них багато вітамінів, мінералів і корисних жирів. Але так горіхи все ж містять багато жирів і калорійні, їх вживання варто обмежити рекомендується близько 30 грамів на добу.

У раціон варто включити шпинат, броколі, листові овочі, вівсянку, морепродукти. Всі ці продукти містять нутрієнти, необхідні для збереження молодості.