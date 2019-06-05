У Мінекономрозвитку розповіли, як потрібно вибирати туроператора

На сайті відомства з’явилася “інструкція”, яка дозволить українцям зорієнтуватися в аспектах вибору туроператора.

Так, щоб уберегти себе від недобросовісних туристичних фірм, насамперед необхідно переконатися в наявності ліцензії та її дійсності. До цього також потрібно дізнатися, чи є мінімальна фінансова забезпеченість організації, що дозволить гарантувати повернення своїх грошей за путівку в разі форс-мажорів.

У відомстві нагадують, що недавно в умови видачі ліцензій туроператорам були внесені зміни. Відповідно до них компанія, що займається турдіяльністю, повинна надати докази фінансової гарантії, тобто підтримка банку або іншої кредитної установи.

Співробітники туроператора зобов’язані попередити свого клієнта про будь-які зміни, що стосуються рейсів. Перевірити дані турагент повинен за 8 і 2 години до вильоту. Всю необхідну інформацію про вильоти турист повинен знайти на сайті організації, чиїми послугами він скористався.

Щоб не натрапити на шахраїв, слід перевірити список турагентів, з якими співпрацює той чи інший туроператор. Дані також повинні бути вказані на веб-ресурсі компанії.

Якщо ж були якісь порушення, клієнт має право звернутися до Міністерства економічного розвитку з відповідними доказами та заявою. В такому випадку у відомстві перевірять деталі ситуації, і в разі наявності порушень туроператор отримає припис або зовсім позбудеться ліцензії.

З повним переліком рекомендацій можна ознайомитись за посиланням: http://bit.ly/2KogpgH.

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