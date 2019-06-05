“Слуга народу” або Тимошенко: що чекає Зеленського на виборах в Раду

Майже 41% – саме стільки виборців за даними свіжих соціологічних досліджень готові віддати голоси за партію “Слуга народу”. За останні кілька тижнів рейтинг президентської сили впав майже на 3%. Але конкурентам поки що рано радіти. Їх результати не перевищують навіть 15%. До виборів залишається трохи менше двох місяців, але хто сформує парламент досі є великою загадкою, в якій “Апостроф” спробував розібратися.

3 червня Центр Соціальний моніторинг та Український інститут соціальних досліджень ім. Яременко представили результати свого роллінгового дослідження (передбачає постійне оновлення даних соцопитувань на більш актуальні). Вони провели опитування серед тих, хто вже визначився з вибором, і хто ще думає, кому віддати свій голос.

Так, станом на 31 травня, за партію президента Володимира Зеленського “Слуга народу” готові проголосувати 40,9% тих, хто визначилися і 30,8% тих, кто сумніваються. На другому місці – “Опозиційна платформа – За життя” Юрія Бойка, Вадима Рабіновича і Віктора Медведчука – 11,1% і 8,2%, відповідно. Зазначимо, що зараз ведуться переговори про об’єднання всього “Опозиційного блоку” і спільного походу на парламентські вибори, а тому після повідомлення про об’єднання можна очікувати зростання підтримки.

Далі йдуть “Європейська Солідарність” Петра Порошенка -10,5% і 7,9%. “Батьківщину” Юлії Тимошенко розглядають 9,3% і 7%.

На даний момент тільки ці партії долають 5% бар’єр для проходження в парламент. Але ці показники не остаточні і з кожним новим рейтингом вони будуть або збільшуватися, або зменшуватися.

Зазначимо, що після 20 травня, з моменту заяви Зеленського про дострокові вибори, ще не всі партії повідомили, як і з ким вони підуть на вибори. Жодна політична сила не представила свої виборчі списки, і не почала активну рекламу. Соціолог Ірина Бекешкіна вважає, що такі моменти не важливі для виборця.

“Це мало кого цікавить. Якщо третина населення готові віддати голоси за партію “Слугу народу”, про яку вони нічого не знають, то навряд чи щось їх зупинить”, – прокоментувала вона “Апострофу”.

Але у випадку з партією Зеленського є нюанси. На думку Бекешкіної, як тільки у президента з’явиться чітка позиція з конкретних питань, то виборець може, як піти, так і прийти. Це стосується питань вирішення конфлікту на Донбасі, співпраці з НАТО, тощо.

Зрозуміло, що в команді Зеленського ніякої конкретики пропонувати суспільству не збираються. Особливо перед парламентськими виборами. Для них важливо не втратити ту колосальну підтримку, яка вже склалася. Але період для проведення виборів був обраний не найвдаліший.

“Я не думаю, що в день голосування, 21 липня, буде висока явка. Люди будуть у відпустках, в тому числі і молодь, яка голосувала за Зеленського на президентських виборах. Це буде погано для “Слуги народу”. Але в лідерах гонки вони все одно залишаться”, – прогнозує соціолог.

А для Тимошенко вибори влітку – це відмінна можливість мобілізувати свій електорат.

“Її виборець нікуди не поїде, він залишиться вдома – в селах”, – говорить Бекешкіна.

Можливо це дозволить лідеру “Батьківщині” отримати на виборах 10-15% голосів, що відповідатиме її результатами на президентських. Політичний експерт Петро Олещук у розмові з “Апострофом” припустив, що Тимошенко буде працювати на максимум.

“Зараз Тимошенко будує кампанію, виходячи з того, що це, по суті, – вибори прем’єр-міністра. Вона демонструє Зеленському, що йому потрібен досвідчений прем’єр, і вона – кращий претендент. Тому Тимошенко націлена на отримання доброго результату для створення коаліції з Зеленським”, – вважає експерт.

Він упевнений, що формування коаліції в принципі буде “крутитися” навколо “Слуги народу”. Якщо буде її серйозне домінування, то і прогнози щодо не створення коаліції відпадуть. За останніми соцдослідженнями, у Зеленського не вийде створити коаліцію виключно зі своєї партії. Так, вона набере максимум в порівнянні з усіма, але провести 226 людей їй не вдасться навіть за допомогою мажоритарників.

“І малоймовірно, що коаліція створиться без “Слуги народу”. Тому що іншим силам дуже важко буде об’єднатися. Як зможе об’єднатися Порошенко, наприклад, з “Опозиційним блоком” або з Тимошенко? Це буде нелегко пояснити виборцю. Тому їм усім простіше співпрацювати з політсилою Зеленського, ніж між собою”, – вважає Олещук.

Соціолог Бекешкіна уточнює, що не варто списувати з рахунків ті партії, чиї рейтинги зараз коливаються в межах 3-4%. Вона вважає, що у них є шанси набрати бажані 5%. На даний момент, серед таких можуть бути партії Ігоря Смешка, Святослава Вакарчука, Анатолія Гриценка і, можливо, Володимира Гройсмана.

“У рейтингах відсутня політсила мерів Геннадія Труханова та Геннадія Кернеса. До них можуть з часом приєднатися інші українські мери і поступово партія буде створювати конкуренцію вже існуючим”, – коментує соціолог.

І ця нова партія демонструє, що нові сили створюються, але нові обличчя там не з’являються. Всі партії, представлені в рейтингах, вже мають якийсь досвід та певну репутацію. “Новачків” двоє – “Слуга народу” та “Голос” Вакарчука, але й він не проходить за всіма категоріями новизни. Хоча це й не так страшно, бо головне нове обличчя вже є – його обрали на президентських виборах.

“Герой є. Це – Зеленський. Ті, хто хотів нових облич, вони їх побачили”, – пояснює соціолог.

Тому як голосуватиме виборець 21 липня – поки що важко передбачити, як і те, чи відбудуться вибори в цей день. Можливо, через невпевненість в цьому багато партій не поспішають починати активну передвиборчу кампанію, яка може коштувати мільйони гривень.

Фото: president.gov.ua