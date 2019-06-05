Ваган Товмасян: кандидат від “братви”

Руйнівник київських парків і подільник сепаратиста хоче стати “Слугою народу”.

Час змін виносить на владні висоти рідкісне непотріб. А неефективний державний апарат не “фільтрує” потрапляння таких людей у владу. Те, що відбувається у 219-му виборчому окрузі (Святошинський район Києва) — яскрава ілюстрація цього явища.

На вибори у Верховну Раду по 219 мажоритарному округу йде Ваган Товмасян.

У власника столичного авторинку на Окружній — брудні справи, погана слава і бандитська рідня. Вчорашній “регіонал” змінив політичне забарвлення, але продовжує цинічно витирати ноги об киян. Це не заважає власникові кримінальної біографії висуватися від партії «Слуга народу».

Яким чином цей скандально відомий персонаж, депутат Київради від “Батьківщини”, пройшов розрекламований кастинг для кандидатів від нині популярної політсили — загадка. Своїм припущенням про причини кадрової нерозбірливості “Слуги народу” ми поділимося нижче. А зараз — про основні віхи біографії цього неординарного політика.

Нерозбірливий В зв’язках

До “Слуги народу” Ст. Товмасян перебував у “Батьківщині”, за списком якої і став одним з найбагатших депутатів Київради в жовтні 2015 року. У Київраді став членом бюджетної комісії і одночасно — одним з найвпливовіших у стінах мерії “вирішував” і … злісних прогульників.

До нерозбірливою у зв’язках “Батьківщини” Ст. Товмасян щільно співпрацював з Партією регіонів — поки та була у владі. Настільки близько, що його компанія — ТОВ “Киеваэропроект”, згідно з документами, знайденими в Межигір’ї у 2014-му, розробляла проектну документацію для будівництва вертолітного майданчика в резиденції Віктора Януковича. Підписаний в 2010 році акт здачі-приймання проектної документації на загальну суму понад 335 тис гривень між компанією «Кииваэропроект» і компанією «Танталіт», власником більшої частини землі під Межигір’ям, виловили з Київського моря журналісти разом з іншими документами після втечі Януковича з України.

А ще раніше, в 2011 році, під час відкриття офісу Святошинської організації Партії регіонів, що на вулиці Депутатська, 25 в Києві, Товмасян виступав в якості мецената партії. І навіть отримав за це “срібний орден “Свобода і честь”” з рук депутата Верховної Ради Олексія Плотнікова:

Товмасян проти киян

Широкій публіці громадянин Ваган Робертович Товмасян став відомий через скандального самозахоплення і забудови парку “Орлятко” в Києві (між вулицями Гарматній і Василенко). Рейдерське захоплення парку Товмасяном не раз був описаний, з доданням усіх документів і доказів у київських медіа (перше розслідування “Хто знищив парк “Орлятко” вийшло на “Громадському” у програмі “Слідство Інфо” ще у грудні 2012 року).

Коротко: в 2006 році у парку «Орлятко» з’явилося літнє кафе «Томас». Але тимчасовим споруда була недовго: в наступному році кафе, яке перебувало у власності ТОВ «Стріт Геймз», викупило ТОВ «ТВР Інвест» (обидва підприємства – власність Товмасяна). Тим самим було підготовлено грунт для захоплення 10 га землі в рекреаційній зоні — у подальших рішеннях Київради парк фігурував просто як «земельну ділянку на бул. Івана Лепсе, 9-в». Злодійська команда Леоніда Черновецького в Київраді в 2007 році зробила все для того, щоб не називати парк парком, і передати його Товмасяну для будівництва чотириповерхового розважального центру.

Так було ….

Вже при “нової влади”, в 2016-му, Товмасян намагався повторити схему з захопленням ще одного столичного парку “Інтернаціональний” (проспект Леся Курбаса, теж Святошинський район Києва). Для цього він хотів викинути орендарів з однієї з ділянок в парку, щоб “сісти” на ділянку самому. Не вийшло.

Відома історія з вкраденими 350 га земель державного агрокомбінату “Пуща-Водиця”. Тоді ТОВ «Серваг», що належить Товмасяну, незаконно заволоділа 1,7 гектара. Отримавши гектари, їх власники блискавично домоглися рішення Київради, який змінив цільове призначення землі під будівництво торгово-розважального комплексу. В результаті, на цій землі тепер розташовується авторинок Товмасяна. А ГПУ під керівництвом Юрія Луценка тим часом рапортує про успішно розкритому злочин і засудженого на 5 років умовно “стрелочнике” …

Товмасян проти журналістів

Скандал з “віджимом” парку у киян шустрим уродженцем Вірменії мав воістину ідіотське продовження. Задумавши йти у депутати до Київради, Ваган Товмасян вирішила “зачистити” інформпростір від негативу на свою адресу, видаляючи з сайтів за гроші критичні матеріали про його безчинства у парку “Орлятко”. Але “Слідство Інфо” купити було неможливо, і тоді Товмасян пішов на журналістів судом.

Краще б він цього не робив.

Мало того, що суд Товмасян програв — часи змінилися, і придбати потрібне йому рішення суду бандитуючий бізнесмен не зміг.

Партнер сепаратистів

Ще одним ЛНР-ровским компаньйоном Товмасяна за «Пекло Астер Логістик» є Віктор Пеннер — кандидат на «виборах» в «глави ЛНР», а також радник з економічних питань тепер вже колишнього т. н. «глави ЛНР» — Ігоря Плотницького.

Віктор Пеннер — у реєстрі осіб, які переховуються від органів влади, причина — «створення терористичної групи чи терористичної організації».

Про нього відомо, що в 2014-му році, після окупації сходу України, Пеннер боровся за крісло глави ЛНР, але на псевдовиборів програв.

Повністю сюжет по Вагану Товмасяну Бюро журналістських розслідувань «Свідомо» можна подивитися тут:

Рейдерство і бандитизм

У Анатолія Митюка, директора ДЮСШ №17, що у Святошинському районі столиці, проблеми з депутатами Київради почалися зі шкільного буфету.

Приміщення буфету в 2014 році було здано в оренду ФОП Гетьман, яка виявилася цивільною дружиною майбутнього депутата Київради, підприємця Сергія Римаренко. Незабаром безпринципні підприємці стали продавати в шкільному буфеті пиво, фактично перетворивши його в “наливайку”, що, звичайно ж, викликало конфлікт з керівництвом спортшколи. У якості “парламентера” в школу з’явився Ваган Товмасян, який у стилі 90-х став відстоювати право орендаря “робити що завгодно”.

Коли з 1 липня 2015 року пиво офіційно було визнано алкогольним напоєм, його продаж в шкільному буфеті тривала, у зв’язку з чим директор звернувся в поліцію. Тоді конфлікт вступив у гостру стадію. На директора школи А. Митюка, абсолютно неконфліктну людину, кілька разів напали “титушки” і побили, при цьому Товмасян відкрито погрожував розправою йому та членам його сім’ї.

У жовтні 2015 року в шкільному буфеті раптом став функціонувати передвиборний штаб “Батьківщини”, думку керівництва школи та батьків учнів з приводу шуму, сміття і суєти напівкримінальних елементів біля “штабу” нікого не цікавило.

А з лютого 2016 року, в порушення договору оренди, свежеизбранные депутати Київради Товмасян і Римаренко самовільно закрили буфет, і на площі 140 кв. м обладнали собі депутатські офіси, назвавши їх громадськими приймальнями.

У результаті діти не тільки залишилися без шкільного буфету, де могли перекусити або випити сік після тренування, але і змушені були платити за депутатські приміщення. Адже Товмасян і Римаренко, за словами Митюка, будучи далеко не бідними людьми, і не думали платити за оренду та комунальні послуги, маючи вже близько півмільйона боргів.

Термін оренди “буфету” закінчився 31 травня 2016 року. Директор школи категорично відмовився давати згоду на продовження договору оренди з СПД Гетьман А. В.» (громадянка Гетьман – цивільна дружина Сергія Римаренко, який є подільником Товмасяна, на фото нижче, праворуч).

Тоді загрози директору та його сім’ї посилилися, а 18 вересня 2016 року на охоронюваній стоянці невідомі особи дотла спалили його автомобіль.

Злочин не розкрито дотепер.

За свідченнями директора школи, бандитські депутати Товмасян і Римаренко організували перевірки його діяльності з боку постійної комісії Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту з неформальним участю самого Товмасяна. А пізніше — постійної комісії Київради з питань власності, також з його неофіційним участю. Також, за ініціативою Товмасяна, школа зазнала перевірок Департаменту земельних ресурсів КМДА та Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Очевидна мета перевірок — зірвати нормальне функціонування школи.

До речі, приблизно за тією ж схемою в 2010 році Товмасян, за сприяння тодішніх міських властей, безкарно захопив приміщення площею 816 кв. м у дітей з клубу «Джерело» (вул. Святошинська 4, Святошинський район, Київ).

По суті, Ваган Товмасян залучив до злочинної діяльності очолюваної ним регіональної ОЗУ чиновників Київради — столичної спортшколу знищували підлеглі відомого спортсмена, київського мера Віталія Кличка

20 вересня 2016 року директор ДЮСШ Анатолій Митюк та його заступник в прес-центрі УНІАН публічно звернулися до Юлії Тимошенко з проханням приборкати бандитів депутатів, обраних від її політичної сили.

Заклик зависло у повітрі …

Бандитам — Ради?

На початку квітня 2018 року, напередодні Великодня, у школах Святошинського району була зафіксована масова роздача продуктових наборів із символікою благодійного фонду депутата Київради Вагана Товмасяна. У продуктовий набір, крім паски, входила пляшка вина «Кагор».

А в кінці травня — початку червня продуктові набори роздавали мешканцям району у пакетах з політичною рекламою партії «Батьківщина» та особисто депутата Вагана Товмасяна (фракція ВО «Батьківщина»).

А також газетою «Святошин News» з заголовками на кшталт «Ваган Товмасян: Лише реальні справи». До складу набору входили рис, борошно, макарони, крупи, олію, цукор та чай.

Крім того, місцевому мешканцю вдалося сфотографувати оголошення з графіком видачі продуктових наборів від Товмасяна, де вказані дні, коли повинна була лунати «передвиборча гречка» (з 4 червня по 6 липня), а також адреси видачі.

Все це відбувається під “лейблом” “Благодійний Фонд Вагана Товмасяна” і нехитрим девізом “За майбутнє Борщагівки!”

Тобто, задовго до парламентських виборів Ваган Товмасян почав діяльно “підгортати” округ. Маючи намір взяти чергову вершину — стати депутатом тепер вже до Верховної Ради.

І в цьому нічого незвичайного немає. Спроби (і успішні спроби) проходження в Раду представників і лідерів різних організованих злочинних угруповань (ОЗУ) були і раніше. Подив викликає інше: з такою, відверто бандитської, біографією Ваган Товмасян йде в Раду під прапорами і гаслами “партії Зеленського” “Слуга народу”.

Можливо, відповідь ми знайдемо між скупих рядків офіційної біографії Ст. Товмасяна, де між “дата народження” в 1981 році у Вірменії, “закінчив Інститут міжнародних відносин при Київському національному університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю “міжнародні економічні відносини”” в 2003 році і “з 2007 року займається приватним підприємництвом” зяє порожнеча.

Можливо, Ваган Товмасян таким чином приховує свою спорідненість з відомими Товмасянами р. Дніпропетровська. Тими самими Товмасянами з дніпропетровського “філії” ОЗУ братів Савлоховых, гремевшей на всю Україну і навіть за її межами (до речі, мало хто сьогодні пам’ятає, що “ядро” ОЗУ Савлоховых сформувалося в Дніпропетровську, звідки ватажки банди згодом перебралися в Київ, зберігши великі зв’язки в регіоні).

Про справи тих днів залишилося мало свідчень. Тим цінніші вони.

Зокрема, дядько Ст. Товмасяна — Карен (Карен) Товмасян стояв біля витоків створення ОЗГ Савлоховых. І “засвітився у кримінальних історіях, описаних мовою документів УБОЗ МВС в таких публікаціях:

Саме цьому спорідненості Ваган Товмасян зобов’язаний і свого вступу до престижного ІМО при КДУ. Саме з цією обставиною Ст. Товмасян приховує свої “коріння” і не деталізує свою біографію. Саме близьке знайомство з видатним “регіоналом” Ельбрусом Тедеєвим — улюбленцем нині покійних бориса і Таймураза Савлоховых, дало Вагану Товмасяну “вступний квиток” в Партію регіонів.

Саме це спорідненість з впливовим в минулому бандитом і патріархом українського кримінального “движу”, обширні зв’язки дядька стали найкращою рекомендацією для “Слуги народу”.

Мабуть, це все, що варто знати про цього кандидата в депутати.