Антоніна Паперна спробувала свої сили в якості дизайнера

Актриса відзначала день народження в одязі власного дизайну.

Багато артистів пробують свої сили в дизайні одягу. Своїми колекціями можуть похвалитися Анна Седокова, Ксенія Бородіна, Ольга Бузова, Настя Каменських, Маша Єфросиніна, Надія Мейхер, Стефанія Малікова та інші. Долучитися до сонму зоряних дизайнерів, схоже, вирішила і Антоніна Паперна. Свій день народження актриса зустрічала в сукню власного дизайну.

«Ласкаво просимо в літо! Сукня — мій дебют в якості дизайнера, — розповіла Тоня в своєму мікроблозі.