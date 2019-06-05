Квентін Тарантіно готує фільм Джанго і Зорро

Квентін Тарантіно готує екранізацію книги коміксів «Джанго/Зорро» (Django/Zorro). Як повідомляє видання Collider з посиланням на численних інсайдерів, режисер вже запросив Джеррода Кармайкла до роботи над сценарієм. Графічний роман «Джанго/Зорро» був написаний самим Тарантіно (і випущений Dynamite Entertainment і DC Comics) і є продовженням історії, розказаної у фільмі «Джанго звільнений».

Справа відбувається через кілька років. Джанго (у фільмі його зіграв Джеймі Фокс) все ще мисливець за головами, і оскільки на Сході за його голову призначена нагорода, він в основному займається своїм бізнесом в західних штатах. Благополучно влаштувавши свою дружину Брумгільду (Керр Вашингтон) в околицях Чикаго, він відправляється в шлях, посилаючи їй гроші кожен раз, коли закінчує роботу. По чистій випадковості він зустрічає старого Дієго де ла Вегу — знаменитого Зорро — і виявляється зачарованим цим незвичайним персонажем. Джанго стає «охоронцем» Дієго і приєднується до нього в його місії по звільненню місцевих корінних народів від рабства.

Чутки про це проекті з’явилися ще в 2014 році, коли хакери зламали і оприлюднили листування Тарантіно з тодішнім керівником компанії Sony Емі Паскаль. Мова йшла про серіал по коміксу, і обидві сторони вважали, що з цього може вийти щось путнє.

На даний момент не зрозуміло, в якій якості – режисера, сценариста або продюсера – Квентін буде брати участь у цьому проекті. Раніше режисер заявляв, що після «Одного разу в Голлівуді» він зніме свій десятий і останній фільм –ребут «Зоряного шляху», після чого звільнить режисерське крісло.