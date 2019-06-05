Індієць поставив рекорд за розміром тюрбана вагою 45 кг

64-річний Автар Сінгх Мауни з Індії прославився завдяки своєму незвичайному головного убору. Як відомо, більшість послідовників сикхізму носять тюрбани, довжина тканин для яких зазвичай становить 5-6 метрів. Але Автар Сінгху Мауни знадобилося цілих 16 років, щоб зібрати фантастичний тюрбан, що складається з 645 метрів тканини.

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

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Публікація від Erik Bergrin (@erikbergrin) 20 Лип 2015 в 12:40 PDT

Як стверджує Автар Сінгх Мауни, він не відчуває ніяких незручностей від носіння такого важкого тюрбана. Однак з-за нестандартних розмірів головного убору він не може поміститися, наприклад, таксі або машину, тому змушений користуватись мотоциклом.

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Публікація від Coco Barrettelli (@coco_barrettelli) 6 Лис 2017 в 11:48 PST

Своїм зовнішнім виглядом Автар Сінгх Мауни приваблює багатьох. Крім величезного тюрбана, де тканини важать близько 30 кг, а прикраси — 15 кг, сикх носить меч і важкі браслети вагою майже 40 кг. За його словами, таким чином він залучає молодь до дотримання старовинних традицій.

«Навколо Світу. Україна» писав про людей в тюрбані.

За матеріалами Delfi.ee

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