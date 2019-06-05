Вистрілив у голову братові: на Дніпропетровщині розігралася трагедія з дітьми

У Вільногірську Дніпропетровської області увечері 4 червня в будинку місцевих жителів 15-річний син під час дитячих пустощів вистрілив із пістолета, призначеного для стрільби гумовими кулями.

У результаті він поранив у голову свого восьмирічного брата, який був госпіталізований. Старший брат після цього втік із дому, розповів перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін у Facebook.

Водночас він повідомив, що тільки за останню добу двоє дітей, 2004 р. н. і 2008 р. н., в Івано-Франківській і Львівській областях потонули.

У зв’язку з цим у поліції закликали ретельніше слідкувати за своїми нащадками.

Як повідомляв, у місті Переяслав-Хмельницький під Києвом 5-річний хлопчик отримав смертельне вогнепальне поранення в голову після пострілу, зробленого поліцейським.