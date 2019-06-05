Гормон, який ефективно лікує суглоби

Гормон, який продукує жіночий організм під час вагітності може позбати від болю у суглобах.

Багато майбутніх мам скаржаться на негативний вплив в їх організмі гормону під назвою релаксин. Він уповільнює метаболізм і розслабляє м’язи, що може викликати запалення в період вагітності. Однак гарвардські вчені встановили, що релаксин може використовуватися в якості інгредієнта для регулярних ін’єкцій пацієнтам з артрофіброзом – дуже хворобливим станом, викликаним будь-якими пошкодженнями або діабетом. При артрофіброзі відбувається скупчення надмірної кількості рубцевої тканини в суглобах.

Спостереження в лабораторії з людськими клітинами показали, що гормон релаксин не дає їм виробляти рубцеву тканину. Потім на наступному етапі експерименту проводилися ін’єкції гормону в організм лабораторних мишей, які мали серйозні проблеми з плечовими суглобами. Вже через кілька днів після початку ін’єкцій ці проблеми зникли. Від артрофіброзу страждає 5% населення нашої планети, і особливо часто його діагностують у жінок похилого віку і у діабетиків. Кожному третьому пацієнту з часом потрібна реконструктивна хірургія. Найчастіше операції проводять в місці плечей, стегон, колін, зап’ястя і щиколоток.

Автори дослідження використовували специфічну версію гормону під назвою релаксин-2. Множинні ін’єкції в суглоби мишей призводили до суттєвих поліпшень в рухливості.